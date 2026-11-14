Garlasco, l’annuncio dei legali Sempio: “Faremo pure noi quello che ha fatto Stasi”

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Due procedimenti per lo stesso omicidio, due difese pronte a muoversi e il rischio che le iniziative giudiziarie finiscano per sovrapporsi. È questo il nodo sollevato da Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, durante la puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 13 novembre su Rete 4. Il legale è tornato sulla questione che considera centrale nel caso Garlasco: la possibile contemporaneità tra il procedimento a carico del suo assistito e quello di revisione della condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. Una situazione che, secondo Cataliotti, deve essere risolta prima di procedere oltre. E che potrebbe portare la difesa Sempio a intraprendere iniziative analoghe a quelle già adottate dai legali di Stasi.

Interpellato su cosa intenda fare la difesa, Cataliotti ha risposto senza troppi giri di parole: «Faremo le stesse cose che ha fatto la difesa Stasi». Poi ha spiegato il significato della sua affermazione: «Lei sa che la difesa Stasi ha compulsato l’indagine. Lei sa che la difesa Stasi ha nominato un consulente nell’ambito dell’incidente probatorio, in questo caso con l’avallo di un giudice, ma ha nominato altri consulenti senza l’avallo del giudice e senza essere, dal punto di vista tecnico, parte processuale, come invece il codice di procedura penale pretenderebbe». È la ricostruzione del legale di Sempio, che pone una questione sulle prerogative esercitate dalla difesa del condannato nel corso delle nuove indagini. Da qui l’avvertimento: «Credo che sarebbe a quel punto legittimo che ci sentissimo nelle stesse condizioni, stesse identiche».

Ma il problema, per Cataliotti, viene ancora prima delle singole attività difensive. «Non credo che sia giusto, lo dico a Brescia, lo dico da un anno, non credo che sia giusto che questi due treni [procedano] parallelamente e negli stessi tempi. Credo che l’uno debba precedere l’altro», ha sostenuto durante la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi. E ha aggiunto: «Se ciò non [avviene], ritengo inevitabile che lo stesso ruolo di compulsatore che sta svolgendo Stasi nel nostro processo…». Il senso della posizione è chiaro: se la difesa Stasi può svolgere un ruolo attivo nell’inchiesta che riguarda Sempio, anche quest’ultimo potrebbe rivendicare la possibilità di intervenire con iniziative proprie nell’altro procedimento. Non si tratta, almeno per ora, dell’annuncio di specifiche indagini difensive contro Stasi, ma di un’eventualità che il legale non esclude.

La questione si inserisce in un passaggio giudiziario particolarmente delicato. La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. L’udienza preliminare è fissata per il 25 febbraio 2027, davanti al gup Luigi Riganti. Nel frattempo, gli avvocati di Alberto Stasi stanno preparando l’istanza di revisione della condanna definitiva a sedici anni di reclusione. Due percorsi distinti che riguardano lo stesso delitto e che, secondo la difesa Sempio, sollevano un problema processuale non ancora risolto.

Non a caso, Cataliotti e la collega Angela Taccia hanno già annunciato l’intenzione di chiedere la sospensione del procedimento a carico di Sempio in attesa degli sviluppi della revisione. Se necessario, la difesa intende anche sollevare una questione di legittimità costituzionale, chiedendo al giudice di investire la Consulta. La tesi dei legali è che non sia corretto far procedere contemporaneamente due giudizi relativi allo stesso omicidio, in presenza di una condanna già definitiva e di una nuova imputazione che non prevede il concorso tra i due uomini. Una posizione difensiva sulla quale dovrà eventualmente pronunciarsi il giudice: non esiste, allo stato, una decisione che imponga automaticamente di fermare il procedimento contro Sempio.

Le parole pronunciate a Quarto Grado aggiungono dunque un elemento alla strategia della difesa. Cataliotti non vuole che i due procedimenti corrano in parallelo e avverte che, se questo dovesse accadere, anche i legali di Sempio potrebbero chiedere di esercitare prerogative analoghe a quelle rivendicate dalla difesa Stasi. «Per me deve svolgersi prima l’uno e poi l’altro», ha ribadito. Il prossimo passaggio sarà capire quale risposta arriverà dai giudici. Perché il nodo, prima ancora delle nuove perizie e delle prove scientifiche, riguarda le regole con cui i due procedimenti potranno andare avanti.

#Garlasco, Liborio Cataliotti: "Faremo le stesse cose che ha fatto la difesa Stasi".#Quartogrado pic.twitter.com/ToUS66kbAQ — Quarto Grado (@QuartoGrado) November 13, 2026

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