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Non vorrei che, parafrasando in parte un motto di Karl Marx, la tragedia di Garlasco finisse in farsa. Dico questo perché da alcuni giorni Eleonora Daniele, conduttrice di Storie italiane, in onda su Rai 1, sta dedicando molto spazio ai nuovi e assai presunti testimoni del caso di Garlasco. Testimoni che, dopo quasi vent’anni, sembrano spuntare come funghi. La questione è iniziata la scorsa settimana, quando un’inviata del programma ha intervistato in forma anonima una donna che all’epoca lavorava in un ristorante a circa sei chilometri da Garlasco.

Ebbene, questa signora si sarebbe ricordata che tra le 12 e le 12.30 del 13 agosto 2007 – ovvero molto prima che Alberto Stasi chiamasse i soccorsi, per poi recarsi dai carabinieri intorno alle 13.50 – nel locale in cui lavorava si era già sparsa la voce dell’efferato delitto. Dopodiché, la Daniele e i suoi collaboratori hanno continuato a focalizzare l’attenzione su tale questione, trovando nell’avvocato Pierpaolo Collivignarelli – all’epoca assessore alla Sicurezza di Garlasco – un’ulteriore fonte di informazioni. In estrema sintesi, confermando quanto dichiarato lunedì a Storie di sera, condotto sempre dalla Daniele, la mattina successiva Collivignarelli ha dichiarato in diretta che poco prima delle 13 di quel drammatico giorno, in un bar della cittadina, sarebbe circolata la notizia della morte di Chiara Poggi.

Sarebbe stato un cliente dell’avvocato a informarlo della cosa, spiegando di esserne venuto a conoscenza dopo aver ascoltato la telefonata di un carabiniere graduato. Inoltre, il legale ha detto di essere in contatto anche con un altro testimone, ma che, in ossequio alla sua deontologia professionale, gli è impossibile rivelarne l’identità, sebbene abbia in tutti i modi esortato queste persone a farsi avanti con gli inquirenti. Ma non basta. La stessa conduttrice ha dichiarato che la sua redazione ha già ricevuto diverse segnalazioni con contenuti simili.

Ora, non vorremmo che ci si trovasse di fronte a un classico caso di suggestione di massa (Freud, in un suo celebre scritto, ha spiegato molto efficacemente la capacità contagiosa della suggestione), dal momento che il primo a parlare di questo argomento è stato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, il quale raccontò di aver saputo intorno alle 12, mentre il 13 agosto si trovava nei pressi del mercato di Vigevano, che era stata uccisa una ragazza a Garlasco. Insomma, se prendiamo per buone queste testimonianze – che per alcune testate sono già diventate supertestimonianze – in pochissimo tempo la ferale notizia dell’omicidio si sarebbe diffusa contemporaneamente in tutta Garlasco, arrivando a Dorno, dove lavorava la prima testimone, per giungere fino a Vigevano.

Se così fosse, le conclusioni dell’immane indagine portata avanti dalla Procura di Pavia verrebbero stravolte, prospettando uno scenario in cui potrebbero essere coinvolte più persone con vari livelli di responsabilità. Tuttavia, se usiamo il vecchio ma sempre utile rasoio di Occam, considerando che la memoria funziona in modo ricostruttivo, per cui è possibile confondere date ed eventi anche molto ravvicinati nel tempo, possiamo immaginare che l’effetto della suggestione di massa, innescata dal surreale racconto di Lovati, abbia indotto tutta una serie di falsi ricordi in alcune persone in perfetta buona fede.

Claudio Romiti, 18 novembre 2026

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