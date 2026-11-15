Garlasco, perché la mossa di Cataliotti potrebbe danneggiare Sempio

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Come già spiegato esaurientemente su queste pagine, intervenendo a Quarto Grado, condotto su Rete4 da Gianluigi Nuzzi, l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, ha lanciato un preciso avvertimento alla difesa di Alberto Stasi. In sostanza Cataliotti, ritenendo incompatibile con l’attuale ordinamento la possibilità che la revisione di Stasi possa correre in parallelo con l’eventuale processo per il suo assistito, ha dichiarato perentoriamente che se ciò dovesse accadere la difesa di Sempio si attiverebbe per portare elementi contrari al processo revisione.

Ora, osservando che più che avvertimento ciò è parso come un vero proprio ultimatum, ritengo che, dopo l’annunciata intenzione di bloccare il procedimento per Sempio – in attesa della cita revisione – con una eccezione di costituzionalità, l’inaspettata uscita del legale costituisca un ulteriore, grave errore. Lo è non solo sul piano comunicativo, ma soprattutto su quello più squisitamente giuridico. Lo dice espressamente l’articolo 630 del Codice di Procedura Penale, secondo cui non si possono introdurre nuove prove contro il condannato per aggravare la sua posizione. D’altro canto, la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario nato esclusivamente per rimediare a un errore giudiziario e arrivare all’assoluzione o al proscioglimento.

Dunque, ben sapendo che da questo punto di vista la difesa di Sempio ha le mani legati, l’unico obiettivo plausibile di Cataliotti è sembrato essere quello, per dirlo alla romana, di buttarla in caciara, creando i presupposti per una sorta di corpo a corpo rugbistico con i colleghi che stanno cercando da anni di far riabilitare il fidanzato della povera Chiara Poggi.

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Ed è qui che, a mio modestissimo parere, quest’ultimo commette l’errore comunicativo – considerando che l’opinione pubblica non ha un peso irrilevante in questa vicenda. Opinione pubblica di cui fanno parte anche i giudici, togati e popolari -. Egli con queste sortite volte ad utilizzare la condanna di Stasi come uno spauracchio, se non un mero paravento giuridico, pone il suo cliente su una posizione molto difficile. In pratica, di fronte ad una maggioranza di cittadini – molti dei quali vorrebbero mantenere un posizione garantista per Sempio – che sostengono l’innocenza di Stasi, soprattutto a fronte di ciò che sta emergendo nelle ultime settimane, si dà l’impressione che ci si voglia difendere dal processo, e non nel processo, scaricando per l’ennesima volta la croce addosso ad Alberto Stasi. Ciò potrebbe indurci a pensare che probabilmente la fiducia di un uomo molto abile ed esperto come Liborio Cataliotti circa la solidità degli elementi a discarico del suo cliente non sia poi così granitica.

Claudio Romiti, 15 novembre 2026

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