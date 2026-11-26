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“Un corteo partecipato e determinato occupa Disco Lazio dopo la scomparsa di Alessandro ucciso dalla mancanza di soluzione abitativa per colpa della Sapienza e delle istituzioni preposte. La misura è colma: diritto alla casa è diritto allo studio e all’emancipazione. Il nuovo rettore Sapienza dovrà rispondere della gravità della crisi abitativa. Rilanciamo la mobilitazione: mai più morti per la speculazione e la mancanza di studentati. Portiamo il conto a tutti i responsabili”. E non si vergognano, i balordi di Cambiare rotta? Loro, minacciano? Chi? Se ne approfittano sapendo che nessun governo li spazzerà via come dovrebbe, per amor di serietà e di pulizia. Eppure basterebbe così poco.

Grottescamente mostruosi, sciacalli davvero immondi quelli che adesso attaccano “le politiche fasciste” del governo di turno, che distruggono senza una ragione gli istituti universitari in memoria di un cardiopatico che intraprendeva uno sciopero della fame chiedendo un alloggio appena umano, e dopo averlo usato da vivo ne usano i resti, l’hanno lasciato crepare in tenda, da solo, senza neppure una mano che gli allungasse un bicchiere d’acqua e sul cadavere caldo si mettono in mostra, fanno casino. Questa è gente spaventosa, da spazzare via. Fingono di piangere uno che hanno lasciato morire dopo averlo preso in giro e ne approfittano per scatenare violenza. Bel modo di ricordarlo.

Lui non cercava visibilità, i pagliacci macabri di Cambiare rotta e dei centri sociali non cercano altro.

Giù le mani, vigliacchi! Alessandro Ingusci sarà stato un inconcludente, uno che pretendeva sempre un rimedio alle sue vaghezze (ma quanto è facile per chiunque deragliare e ritrovarsi risucchiato dal vortice dell’indifferenza?), ma sapeva il suo destino: “Morirò. Ne sono certo. Morirò per l’indifferenza e perché probabilmente è così che doveva andare”. Aveva scoperto l’ultimo tradimento della sua vita, ma neppure lui avrebbe potuto aspettarsi una tale miseria da vermi in chi, dopo averlo tumulato, lo riesuma per mettersi in luce su una piazza miserabile. Più sono comunisti e più sono cannibali e necrofili. Questo è.

Max Del Papa, 26 novembre 2026

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