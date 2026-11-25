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Quando ho intercettato la notizia dello “studente di 58 anni” morto in una tenda dentro la cittadella della Sapienza, vicino alla statua della Minerva, mi ha preso subito la tentazione di unirmi al coro della balordaggini su X: era troppo ghiotta, troppo surreale, troppo esemplare, all’apparenza, di quell’immaginario comunista tra farsa e tragedia. Fortuna mi sono fermato un attimo prima: non mi suonava quella faccenda, ha risvegliato una diffidenza insanabile, al limite del disprezzo, per l’informazione sacra e inviolabile. Ho fatto bene. I titoli, tutti, a rimbalzo, dicevano una sciocchezza e una menzogna, chissà se per pigrizia da mantenuti o, peggio, per prostituzione, siccome ormai si smarchetta tutto, dai dolori della non più giovane Chiara Ferragni ai furori dei collettivi.

Non era uno studente eternamente fuoricorso, da film con Lino Banfi, il quasi sessantenne Alessandro Ingusci, di origine olandese, invalido al 50%. Non era una vittima del fascismo. Non era una denuncia ambulante delle ingiustizie storicistiche. Era stato probabilmente un inconcludente, un utopista, forse un provocatore, certamente era un deragliato, uno finito fuori dalla società, ma meno fuori di testa di tanti che fingono di piangerlo e invece lo usano. Era un poveretto che non sapeva più dove sbattere la testa e, alla fine di un percorso esistenziale accidentato, aveva trovato l’ultima illusione negli spazi di una università, adescato e tradito dagli immancabili collettivi, per i quali aveva sviluppato un franco disprezzo e lo scriveva: “Di slogan ne ho visti tanti, tutti divisivi e tutti incentrati ad esprimere un odio verso la polizia…”. E ancora: “Ho visto fare collette per acquistare birre Peroni, mangiare cibi in scatola producendo così altrettanta spazzatura mai differenziata”. Il ritratto perfetto del parassitismo comunista sparso fra collettivi e centri sociali. Di più: furono proprio questi cialtroni, a quanto pare, a chiudere la “battaglia”, velleitaria e strumentale, come sempre, consegnado il clochard al suo destino: “Aggiornamento: il mio soggiorno presso il presidio studentesco sulla questione abitativa presso l’università della Sapienza di Roma finisce oggi. Questo perché i “giovani”, i “ragazzi” hanno deciso di smontarlo chiudendo così la loro presenza presso l’università. Dopo tante belle parole, promesse, e speranze tutte disattese alla fine ciò che resta è l’incapacità di creare una politica che sappia dare concretezza e un seguito ai vari slogan che di fatto non hanno trovato alcuna soluzione né al mio problema né a quello che loro stessi si erano prefissato”.

E scrive giovani, ragazzi, tra virgolette: per dire che non erano più verdi di lui e certamente non più veri, più disinteressati. Alessandro Ingusci era un illuso o un disperato che aveva finito le prospettive se mai ne aveva avute, e il suo caso fa pena e fa rabbia: un sessantenne che si trascina con una tenda in mezzo alla vita di una città di studenti, conta di ricavarne un aiuto, quale che sia, si unisce alle proteste di mantenuti, di cialtroni, di quei teppistoidi che mascherano il proprio opportunismo dietro la maschera della rivolta, della giustizia sociale. Questo lo condanna a morte.

Sono loro i primi responsabili, sono quei pagliacci macabri che subito dopo hanno preso a banchettare sul suo cadavere, a cavarci la immancabile speculazione politica contro il governo; e, per completare l’opera, si sono scagliati contro le strutture, hanno preso d’assalto lo studentato, hanno occupato, invaso, violato, sfasciato.

La platea degli inaccettabili oggi è nutrita, va dalla solita Salis di AVS ai burattini stalinisti di Potere al popolo (quale popolo?), adeguatamente sostenuti dai giornali che titolano “morto un 58enne studente” e evitano di spiegare che non era studente, perché è morto, e per causa di chi. Bello, fare i pesci in barile, cara informazione libera! I messaggi finali di questo sbandato sono strazianti e più umani e più belli della prosopopea con cui si congeda un Augias. Sono la sconsolata, la lucida, testimonianza di una solitudine che nessuno raccoglie, la conferma che, se cadi, i primi a calpestarti sono quelli che fingono di tenderti la mano. “Con loro [i collettivi] ho partecipato a tante “riunioni”, “assemblee”, fornendo e mettendo a disposizione oltre 40 anni di esperienza nel mondo della comunicazione compreso tutto il mio know how di vita personale tra politica, contestazioni, difesa dei diritti sul lavoro, civili e umani. D’altra parte ho trovato un mondo rigido, chiuso, pieno di retorica, propenso a sventolare soltanto alcuni vessilli fondati sull’inconsapevolezza dell’essere manipolati e inconsapevolmente teleguidati da una politica che ha la forza, l’esperienza e la capacità di usarli – se non proprio abusarne – per scopi propagandistici…”.

È la prosa di un logorroico, un utopista che passa di delusione in delusione. Ma nelle sue riflessioni definitive non sta solo l’amarezza di chi si scopre tradito, c’è anche la fotografia fedele di un contesto; e c’è, però, anche la rimozione ultima: quel mondo di fannulloni, di ladri e di opportunisti non è ingannato a sua volta, non è manipolato e teleguidato: sanno ciò che fanno, si vendono al peggior offerente, i diritti sono pretesti per scatenare delitti, i più furbi e spregiudicati si costruiscono una carriera politica: lo abbiamo visto cinquant’anni fa e continuiamo a vederlo oggi. E i cialtroni di allora, tutti incistati a far danni devastanti nei partiti, nell’informazione, nelle università, nella “cultura”, addestrano e orientano quelli di oggi secondo l’invito farsesco di un Augias a ritrovare Gramsci. Era solo questo: strutturarsi, diffondersi nei luoghi di produzione di un sapere falso, militante, per sviluppare la rivoluzione ovvero la presa del potere; o, almeno, del proprio potere personale.

Max Del Papa, 25 novembre 2026

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