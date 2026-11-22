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È un evidente messaggio di discontinuità quello che arriva dalle elezioni interateneo per il rinnovo delle rappresentanze studentesche della Sapienza, rispetto alle liste che in questi anni hanno guidato gli organi di rappresentanza: una vittoria storica – e larghissima, con oltre 7.150 voti di lista, +250% rispetto a due anni fa, quando alle elezioni del 2024 ottenne 5mila voti in meno – con cui Azione Universitaria conquista un seggio nel Senato accademico dopo 18 anni.

Udu, il gruppo di sinistra legato alla Cgil, invece, rimane fuori; e i collettivi violenti di Cambiare Rotta, ridotti all’irrilevanza numerica. Oltre che il Senato, il gruppo universitario di Gioventù Nazionale ottiene risultati clamorosi anche nelle assemblee di facoltà, dove supera gli 80 eletti, segnando un x5 rispetto all’ultima tornata: “Non esistono più i ‘fortini’ della sinistra e le ‘facoltà monocolore'”, sottolinea Nicola D’Ambrosio, presidente di Azione Universitaria.

È un cambio di paradigma totale nelle intenzioni degli studenti: per anni le università sono state raccontante come un terreno politicamente ostile alla destra e casa naturale degli estremisti rossi, manovalanza per i cattivi maestri dei salotti intellò. Le urne, stavolta, hanno raccontato una storia diversa. Scendono in piazza a distruggere tutto, i vandali di sinistra; fanno i cortei, promuovono le occupazioni, si trasformano in “tendini” quando montano le baracche davanti a Montecitorio per raccontare un’università di rivoluzionari che, a loro dire, sarebbe in rivolta contro un governo che nega loro il futuro. Da sempre, negli atenei, pensano che sia sufficiente alzare la voce, impedire un dibattito, bruciare i manichini dei Ministri per rivendicare la rappresentanza dell’intera comunità universitaria.

E mediaticamente funzionano, strumentalizzati e utilizzati dalla sinistra istituzionale come utili idioti dell’ideologia. È l’eclatante che attira le telecamere più della maggioranza silenziosa rappresentata dalla miglior gioventù che si ribella ai vandali: quella di cui fan parte a pieno titolo, per esempio, i due ragazzi che ieri, davanti al Ministero dell’Istruzione, hanno fatto da scudo davanti al cordone di polizia che stava subendo lanci di pietre, bombe carta e cartelli stradali divelti. Gli incappucciati rossi gridavano loro “Scemi” e “l’università siamo noi”. Eppure, nel frattempo, a qualche km di distanza i colleghi si esprimevano attraverso il voto e il risultato democratico ha raccontato una storia diversa su chi fossero “gli scemi” e su quanto valesse numericamente quel “Noi”: quando si vota, gli odiatori rivoluzionari degli scioperi da weekend lungo, vengono costretti all’irrilevanza.

La tornata elettorale in Sapienza ha avuto il grande merito di lasciar naufragare il mito degli universitari tutti di sinistra e il pregiudizio per cui i giovani in generale debbano essere per forza di sinistra. In realtà gli universitari per bene sono la maggioranza e, con consenso democratico (non con vandalismo sfascista) hanno dimostrato, di nuovo, di non sentirsi rappresentati da una chiassosa minoranza di estrema sinistra imbeccata dalla Cgil e dalla sinistra parlamentare, che tiene in ostaggio la didattica con la violenza e le prevaricazioni.

Se l’università è davvero il luogo di formazione e crescita personale da ottenere per mezzo del confronto, viva quei giovani che non accettano l’idea di atenei in cui il pluralismo delle idee venga sacrificato sull’altare dell’intolleranza, dove qualcuno pretenda di stabilire quali opinioni possano essere espresse e quali debbano essere messe a tacere. Viva quei giovani di destra che rifiutano di arrendersi alla prepotenza di gruppi violenti che, in nome di un’ideologia, si arrogano il diritto di impedire le lezioni, sottrarre agli altri il diritto allo studio, intimidire e aggredire chi dissente, devastare gli spazi comuni e silenziare il confronto. Perché l’università deve restare il luogo della libertà, della conoscenza e del dibattito, non il terreno di conquista di chi confonde la propria intolleranza con il diritto di imporla a tutti.

Francesco Catera, 22 novembre 2026

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