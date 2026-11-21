Oggi ho visto due ragazzi provare a cambiare le cose. Roma, davanti al Ministero dell’Istruzione è in corso un lancio di petardi e bombe carta contro le forze dell’ordine che presidiano l’edificio, da parte di uno dei cortei dello sciopero generale. Ad un certo punto due ragazzi si muovono e vanno a sedersi sui gradini del ministero, proprio davanti al blindato della Polizia che era oggetto del lancio di cui sopra. E fermano quel momento folle, dato che essendoci loro in mezzo non viene lanciato più nulla.

Si prendono gli insulti del resto del corteo, di un ragazzo in particolare che li raggiunge minaccioso, per poi salutarli affettuosamente, come vedete nella foto, quando se ne va. Loro si spiegano, dicono la loro che sostanzialmente viene poi riferita ai giornalisti che li circondano quando alla fine vengono convinti a spostarsi: ogni volta, dicono alla stampa criticandola pure e duramente, scendiamo in piazza per manifestare le nostre ragioni, poi ogni volta accadono scontri con la polizia o devastazioni e alla fine si parla solo di quello e mai delle nostre ragioni, che sarebbe il motivo per cui scendiamo in piazza, quindi a cosa serve tutto ciò? Che cosa otteniamo? Semplice, chiaro, lineare, incontestabile. E bello, molto.

Guglielmo Mastroianni, 21 novembre 2026

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