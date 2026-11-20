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Per capire da che parte stare nella vicenda del professor Giovanni Boggero basta ricordare che cosa chiedeva nei giorni dell’occupazione del Campus Einaudi di Torino. Voleva entrare in aula, insegnare Diritto costituzionale e permettere ai suoi studenti di seguire le lezioni. Quello che dovrebbero fare tutti gli insegnanti, per intenderci. In un’intervista aveva contestato il protrarsi dell’occupazione e denunciato i danni provocati. Lunedì 23 novembre, alle dieci, il docente è atteso in rettorato nell’ambito di una contestazione disciplinare.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, la vicenda sarebbe legata alle posizioni espresse dal professore durante la mobilitazione e riprese dalla stampa. Il contenuto preciso dell’addebito resta da chiarire e non ci troviamo di fronte a una sicura sanzione. Ma se davvero Boggero fosse chiamato a rispondere delle critiche all’occupazione, sarebbe il rettorato a dover spiegare parecchie cose. A cominciare da una domanda piuttosto semplice. Che cosa avrebbe dovuto fare un professore, di fronte a chi decideva anche per lui se e quando avrebbe potuto tenere lezione? Tacere per riguardo verso gli occupanti? Stiamo scherzando?

Delle conseguenze di quelle settimane si trova traccia nelle comunicazioni della stessa università. Al Campus Einaudi ci sono volute circa due settimane per restituire gli spazi a studenti e docenti e il conto dei danni è ancora da chiudere. A Palazzo Nuovo neppure la fine dell’occupazione è bastata per riaprire le aule. “Le condizioni riscontrate richiedono interventi che non consentono un’immediata ripresa delle attività in presenza”, ha comunicato l’ateneo. Mentre si verificavano le condizioni di porte, arredi e impianti, per gli studenti che non avevano trovato posto in altre sedi la didattica è proseguita dietro uno schermo. I numeri diramati nelle scorse ore non lasciano margini di interpretazione: oltre 300mila euro di danni. Di fronte a tutto questo, quale parte della richiesta di Boggero sarebbe stata fuori luogo?

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Al Campus Einaudi, poi, durante l’incontro con lo storico e youtuber Alessandro Barbero, è stata aggredita Francesca Lai, giornalista del Corriere della Sera, lì per seguire l’appuntamento. Sull’episodio Barbero è rimasto in silenzio. E dall’università, che pure ospitava l’incontro, è mancata una pubblica condanna. Una parola in difesa di una cronista aggredita mentre faceva il suo mestiere era il minimo che si potesse pretendere. Per convocare il professore che rivendicava il diritto di fare il proprio, invece, si sono trovati il tempo e persino l’ora.

Vi sembra normale? La risposta è ovvia. Forse. Comunque lunedì alle dieci Boggero potrà finalmente conoscere il senso di quella convocazione. Se a portarlo in rettorato sono state davvero le parole dell’intervista, il professore ha già dato ai suoi studenti una lezione di diritto costituzionale. L’ha data il giorno in cui ha ricordato pubblicamente che le aule del Campus appartengono anche a chi vuole entrarci per studiare. Con buona pace di chi continua a coccolare i collettivi.

Massimo Balsamo, 20 novembre 2026

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