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Ma allora non tutti gli studenti sono scemi. Non tutti pensano che per protestare contro il governo sia necessario tirare bottiglie contro la polizia, lanciare bombe carta o cercare lo scontro con gli agenti. E soprattutto non tutti sono disposti a stare zitti quando quattro esagitati decidono di trasformare una manifestazione in un’occasione per fare casino. A dimostrarlo è stato Marcos, uno studente di vent’anni, nato in Brasile e iscritto a un istituto d’arte di Roma, che durante il corteo davanti al ministero dell’Istruzione e del Merito ha fatto una cosa semplicissima e, proprio per questo, sorprendente: si è seduto sulle scale, davanti ai blindati della polizia, per cercare di fermare il lancio di oggetti contro gli agenti. Non era solo. Con lui c’era un altro ragazzo, Andrea, che aveva avuto la stessa idea qualche istante prima. E il loro gesto, ripreso in un video, racconta molto più di tanti comunicati sulla protesta studentesca.

La scena è questa. Davanti al ministero, mentre migliaia di studenti manifestano, un gruppetto comincia a bersagliare le forze dell’ordine con bottiglie e petardi. Gli agenti, racconta Marcos a Repubblica, sono fermi. Non hanno caricato, non stanno reagendo. Eppure qualcuno continua a lanciare oggetti. Il ragazzo vede Andrea sedersi sulle scale, esponendosi al rischio di essere colpito, e decide di raggiungerlo. «Mi sono seduto sulle scale del ministero perché una manifestazione violenta non serve a nessuno», spiega. E ancora: «Il mio obiettivo era che un gruppetto di manifestanti la smettesse di lanciare oggetti contro la polizia». Un concetto che dovrebbe essere elementare, ma che evidentemente non lo è per tutti. Tanto che, anziché ringraziarli, alcuni manifestanti hanno cominciato a insultare i due ragazzi, intimando loro di spostarsi.

La cosa interessante è che Marcos non è affatto un sostenitore del governo. Anzi. Condivide le ragioni della mobilitazione e si è unito al corteo dopo aver finito il turno di lavoro. Non si è seduto sulle scale per contestare gli studenti, ma per impedire che pochi violenti rovinassero la manifestazione di tutti. «Non mi sono messo sulla scalinata per loro», dice riferendosi ai poliziotti, «ma per dire ai manifestanti “siamo studenti come voi, siamo dalla vostra parte, abbiamo protestato insieme, ora non ha senso questa violenza inutile”». E qui arriva il passaggio che più di tutti smaschera il comportamento di chi lancia bombe carta: «Credo che finisce per mascherare le ragioni della protesta». Già.

Ma Marcos va anche oltre. «Non ha senso secondo me tirare bottiglie o bombe carta contro degli agenti che stanno fermi, che non hanno caricato la piazza, che non hanno reagito. È controproducente», racconta a Repubblica. E aggiunge: «Passa il messaggio che siamo giovani aggressivi, che vengono qui solo per fare casino. Ma non è così. Se la situazione è pacifica, non ci sono tensioni, perché crearle?». Ecco la domanda. Perché creare tensioni quando non ce ne sono? Perché cercare lo scontro con poliziotti che, secondo la testimonianza del ragazzo, non stavano facendo nulla contro i manifestanti? È difficile trovare una giustificazione politica a gesti del genere. Sembrano piuttosto il comportamento di chi considera la protesta un pretesto per attaccare le forze dell’ordine. Marcos, del resto, lo dice senza troppi giri di parole: «La maggior parte di questi ragazzi non sa nemmeno per cosa sta protestando», riferisce il Corriere della Sera.

E c’è un altro passaggio che merita attenzione. Parlando dei poliziotti, il ventenne ricorda una cosa che troppo spesso viene dimenticata: «Sotto a quei caschi ci sono delle persone, molti di loro avranno dei figli che magari condividono anche le ragioni della protesta». Non significa rinunciare a contestare il governo o le scelte del ministero. Significa semplicemente capire che un agente in servizio non è un bersaglio contro il quale sfogare la propria rabbia. Marcos non ha cambiato idea sulla manifestazione, non è passato dall’altra parte della barricata. Ha soltanto deciso che la sua protesta non poteva diventare una copertura per la violenza. «Resto dalla parte dei manifestanti ma a loro ho detto “amici, avete sbagliato”», racconta. E quando gli chiedono se rifarebbe quel gesto, non ha dubbi: «Lo rifarei».

Insomma, in mezzo a chi lanciava bottiglie e a chi insultava i ragazzi che cercavano di fermarlo, due studenti hanno dato una lezione di civiltà a una parte del corteo. Senza manganelli, senza slogan e senza bisogno di aspettare l’intervento della polizia. È bastato sedersi su una scalinata. E forse la fotografia più interessante della giornata non è quella degli scontri, ma proprio quella di Marcos e Andrea: due ragazzi che protestano contro il governo, ma non accettano che qualcuno trasformi la protesta in violenza. Perché si può essere contrari al ministro, alla maggioranza e alle politiche scolastiche senza per questo dover prendere a bottigliate un poliziotto. Pare incredibile, ma qualcuno tra i manifestanti lo ha capito.

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