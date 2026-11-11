“Ha irrotto dalla finestra…”. Viva il preside che combatte gli studenti caproni

Se una cosa viene esaltata da Repubblica, si può star certi che è un atto da buffoni o da farabutti. O tutti e due, essendo, non si capisce ancora per quanto, una propaggine propagandistica del partito comunista con relative sovversioni cialtronesche. Il vero mondo al contrario è quello loro come può esserlo un mondo vissuto da alienati. Siccome ogni giorno ha la sua pena, per chi è normale, non per i pochi che ancora distillano il proprio squilibrio su quella testata che un tempo aveva Giorgio Bocca e oggi lasciamo perdere, ma non se ne salva mezzo, oggi vi parliamo di un filmatino breve, un “reel”, dove si vede, naturalmente stigmatizzandolo, un povero cristo di preside che pur di entrare nella sua scuola, liceo Montale di via Bravetta, strutturalmente occupata anche se nessuno saprebbe dire perché, è costretto a passare per una finestra; questo, nella narrazione dei sacri “studenti” coperti da Repubblica, fa schifo, invece lo “studente” che, in parallelo, “ha irrotto nella struttura” rompendo un’altra finestra, per “occuparla”, quello va bene, è un Enrico Toti del disagio.

Non sono dettagli da poco. Noi ovviamente stiamo col preside, e non abbiamo neanche bisogno di spiegare; basti dire che Repubblica lo condanna, andiamo in automatico. La cosa peraltro è seria dietro il grottesco, perché queste occupazioni che si stendono non solo su tutta Roma, ma dalle Alpi a Capo Passero, sono palesemente orchestrate, sono la fedele esecuzione dello spartito del partito comunista a mezzo sindacato comunista, quello, per capirci, i cui delegati sfilano con “siarpa” di Hamas che celebra il 7 ottobre, ed è una prova terroristica a prato basso per far capire, ancora una volta, chi è che comanda davvero.

Sono zovin teste de gran casso, odiose, viziate, già corrotte, prostituite al potere, che attuano le direttive e lo fanno con violenza d’ordinanza: aggrediscono non più solo i compagni ma, sempre più spesso, direttamente gli insegnanti e i dirigenti, quei pochissimi puliti, che non si consegnano alla dittatura “dal basso”. In un momento in cui una casa editrice può fare la solenne porcata di insufflare come mai prima la propaganda demonizzante dipingendo in un libro di testo una premier più che moderata, testardamente inserita nel contesto europeo, fin troppo cauta nell’andar di traverso al partito comunista e al suo capo supremo, che sta al Colle, come una nazista erede delle leggi razziali, una stragista responsabile di chissà quali stragi etniche, casomai addebitabili alla strategia contro l’umanità di un partito comunista egemone nella tratta dei nuovi schiavi di concerto con un clero castrista e irresponsabile fino alla demenza, di cui si è appena avuta conferma nella visita sudamercana del suo vertice, all’insegna di un populismo socialista sconcertante, mentre in patria il vero capo della chiesa, il cardinal Zuppi di sant’Egidio, farfuglia strampalati ma non innocenti messaggi sovversivi al cospetto di Fabio Fazio.

Roba da non poter essere accettata, perché qui si va oltre la provocazione e si entra direttamente, per un corridoio di clamorose menzogne. nella diffamazione e, se vi pare, nel vilipendio istituzionale: altro è criticare chiunque, dal Padreterno in giù (ma con l’eccezione, salutare, del presidente attuale), altro è dargli di stragista, rapinatore, genocida. Se il governo passa quest’ennesimo scolo di fogna, non manca di rispetto solo a se stesso quanto al Paese nel suo complesso.

In un contesto del genere, ci sarebbe da gettar le braccia al collo al preside del “Montale”: anche per difenderlo da probabilissime aggressioni fisiche. La verità è che oggi fare il preside o il professore è una sfida mortale, è come avere a che fare coi maranza; anzi, è proprio così, volendo intendere, per estensione malavitosa, maranza come categoria dello spirito, intersezionale, assimilazione rovesciata. Chi scrive viene regolarmente rimproverato di nichilismo: ma lo rivendico (non parlerò in terza persona come Sigridolo Napoleonico, che ha perduto definitivamente la trebisonda, e di cui leggerete, se volete, altrove); ma scusate: cosa si può ancora salvare, cosa si può sperare in un mondo ribaltato, un Pandemonio dei diavoli, dove il dirigente di una scuola è costretto ad arrampicarsi come l’Uomo Ragno per entrare in ufficio e guadagnarsi un pane che, peraltro, potrebbe benissimo ritirare a fine mese senza fare un cazzo, nel più puro spirito sindacale fannullone e militante?

Invece quello sciagurato, quello sventurato si mette proprio tutti contro, la scuola, il personale, il corpo docente, le testine di cazzo degli “studenti” prezzolati, i quali oltre che prostituiti sono ritardati, stupidi, inebetiti, altro che rivoluzionari, loro e chi legge Repubblica, e perfino Repubblica e i suoi quattro lettori deficienti (non tutti: certi, mantenendo se non il senno almeno la decenza, lo sostengono, ma probabilmente non sono lettori di Repubblica, solo cittadini degni che, come chi scrive, non ne possono più).

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Quello che cerco di dire, e ci provo ogni giorno, scontrandomi con la frustrazione di uno che a sua volta si pone come bersaglio per sputacchi crociati, è che ci siamo assuefatti all’aberrazione, la consideriamo l’unica normalità, se uno osa ancora comportarsi come un tempo, in verità non lontano, uno ieri che pareva comune, scontato, finisce male. Per questo stiamo idealmente col preside, lui davvero eroe, che ha polemicamente scalato la sua scuola per niente, forse solo per far vedere come è ridotta la Scuola in senso generale, o magari appena per non rinunciare all’ultima dignità del ruolo e della persona, un gesto rivoluzionario davvero, un gesto al contrario, alla rovescia: poteva, gli conveniva uscir dalla finestra, buttandosi fuori e buonanotte al secchio, invece è entrato, è rimasto, ha fornito un esempio di coraggio, nobile e disperato.

Laddove lo “studente” che “ha irrotto” nell’istituto, ha irrotto i cojoni, e, a personalissimo cartellino di chi scrive, meriterebbe gli fosse irrotto il sedere a pedate, il che, ovviamente, non succederà perché il partito comunista vigila e, appena può, candida: che è poi l’ultima spes per cui gli “studenti” occupano, paralizzano, devastano “contro anni e anni e anni di oppressione”. L’oppressione italica, mica iraniana o coreana. Vedrete che domani Repubblica il dirigente del Montale comincerà a chiamarlo Preside Finestra, come il commissario Calabresi di atroce memoria.

Max Del Papa, 11 novembre 2026

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