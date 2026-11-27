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Doveva ricevere un dottorato honoris causa, è finita bloccata in aeroporto. Il governo del Costa Rica ha negato l’ingresso nel Paese a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. E la motivazione fornita dalle autorità di San José è piuttosto pesante: sulla giurista italiana penderebbe, secondo il governo costaricano, un’allerta internazionale per presunti legami con atti terroristici.

La Albanese è arrivata ieri pomeriggio all’aeroporto internazionale Juan Santamaría, dove è stata fermata dagli agenti dell’immigrazione. A spiegare le ragioni del provvedimento è stato Omer Badilla, direttore generale dell’Immigrazione, secondo cui l’ingresso della relatrice rappresenterebbe un rischio per la sicurezza nazionale. Le autorità, tuttavia, non hanno precisato né chi abbia emesso l’allerta né a quali episodi si riferisca. «Francesca Albanese è oggetto di un’allerta internazionale a causa di legami con atti terroristici”, ha dichiarato in un video Omer Badilla, capo della Direzione generale per la migrazione e gli stranieri. «Spero che questo serva a dissipare ogni dubbio e a far comprendere il profilo di questa signora in relazione alla sicurezza nazionale». La giurista, intervistata dal quotidiano locale Delfino.cr, ha respinto le accuse, raccontando di essersi rifiutata di salire a bordo di un aereo diretto a Parigi. «È ridicolo. Nemmeno gli Stati Uniti si sono spinti così lontano», ha dichiarato. Parlando con un quotidiano locale, Albanese ha anche spiegato che gli agenti dell’immigrazione – pur avendone cercato il profilo su internet – non hanno potuto far altro che obbedire agli ordini. «Hanno accettato solo che non andassi a Parigi, perché non c’era motivo per cui dovessi andarci e perché avevo detto che se la situazione non si fosse risolta, avrei preferito andare in Messico, perché è la mia prossima destinazione». E ancora: «Ho avuto una lunghissima discussione, circondata da diversi agenti dell’immigrazione – ha aggiunto la relatrice -; è stata una situazione piuttosto intimidatoria. Onestamente, non mi sono mai sentita così umiliata e minacciata in vita mia».

Tra la Albanese e il Costa Rica, peraltro, non corre buon sangue da tempo. Nel dicembre dello scorso anno, dopo la firma dell’accordo di libero scambio tra San José e Israele, la relatrice aveva invitato il Paese centroamericano a sospenderne la ratifica, evocando il rischio di complicità nell’economia del genocidio. L’allora ministro del Commercio estero, Manuel Tovar, oggi titolare degli Esteri, aveva liquidato le dichiarazioni della giurista come irrilevanti per il governo. Da allora i rapporti con lo Stato ebraico si sono ulteriormente consolidati, tanto che la presidente Laura Fernández ha manifestato l’intenzione di riportare l’ambasciata costaricana a Gerusalemme. Bisogna ricordare che Albanese è oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti (con cui il Costa Rica sta sviluppando la sua politica estera) e non può utilizzare conti bancari americani.

Il caso è diventato nel frattempo uno scontro istituzionale. L’Università del Costa Rica ha chiesto al governo di rendere pubbliche le motivazioni giuridiche del respingimento, confermando la cerimonia prevista per oggi. La Camera costituzionale della Corte suprema, dopo la presentazione di un ricorso di habeas corpus, ha invece disposto la sospensione dell’allontanamento forzato della relatrice e ha concesso alle autorità migratorie 24 ore per documentare le ragioni della decisione. Il che, però, non equivale ancora a un’autorizzazione a entrare nel Paese.

This is where I will spend my first night in Costa Rica. pic.twitter.com/9DbgdNOqDO — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 27, 2026

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