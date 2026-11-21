Mi sono sempre chiesto quale sia il giusto confine tra il desiderio di condividere una tragedia familiare e il rischio che il dolore finisca per trasformarsi in un racconto mediatico, tra continue interviste, ospitate nel classico “giro delle sette …TV” e persino fiction. Per questo motivo ho letto con particolare attenzione le recenti parole del Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia che ha avuto il merito di dare voce a un interrogativo che in molti hanno pensato spesso in silenzio, senza però trovare il coraggio o il modo di esprimerlo pubblicamente: chiedersi cioè con delicatezza se, a volte, “una certa voglia di apparire abbia superato la manifestazione del dolore”, fino a domandarsi se certe interviste siano sempre del tutto gratuite.

L’alto prelato si riferiva più specificatamente alla tragica vicenda della povera Giulia Cecchettin e torna alla mente come, fin dai primissimi giorni, la dimensione più raccolta del lutto sia sembrata lasciare subito spazio alla sovraesposizione e a messaggi dal taglio sociale o ideologico come fece la sorella a poche ore dalla scoperta della tragedia davanti ai cancelli di casa.

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Con il massimo e doveroso rispetto per chi vive un dramma tanto profondo e personale, credo che la riflessione di mons. Moraglia ci inviti a fermarci a pensare: nell’epoca in cui tutto diventa spettacolo, forse riscoprire il valore del silenzio e della discrezione non significherebbe dimenticare, ma custodire la dimensione più autentica e sacra del dolore.

Vincenzo Mangione, 21 novembre 2026

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