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Sessantadue cittadini africani rimpatriati con un unico volo charter, 51 dei quali espulsi dall’Italia. Tra loro anche un esponente di vertice della mafia cultista, condannato a oltre nove anni di carcere e ritenuto ancora socialmente pericoloso dalla magistratura. È il bilancio dell’operazione organizzata dalla Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere con il supporto dell’agenzia europea Frontex, cui hanno partecipato anche Cipro, con otto espulsi, e la Spagna, con altri tre.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, i 51 stranieri rimpatriati dall’Italia hanno precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, oltre che in materia di armi e stupefacenti. A scortarli a bordo dell’aereo è stato personale specializzato del Dipartimento della Pubblica sicurezza.

Tra gli espulsi figura uno degli stranieri coinvolti nell’operazione “No Fly Zone”, scattata il 4 aprile 2019 su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. L’uomo era accusato di appartenere all’organizzazione mafiosa denominata Eiye, attiva nel capoluogo siciliano e nel resto del territorio nazionale, dedita allo sfruttamento della prostituzione e al traffico di droga. L’8 febbraio 2023 la Corte d’Appello di Catania lo aveva condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione per associazione mafiosa, traffico e spaccio di stupefacenti, rapina e lesioni personali, disponendone anche l’espulsione dall’Italia una volta scontata la pena.

Il 2 ottobre scorso il magistrato di sorveglianza dell’Aquila aveva confermato il provvedimento, riconoscendo il ruolo apicale e direttivo ricoperto dall’uomo all’interno dell’organizzazione criminale e la persistenza della sua pericolosità sociale. Una volta scarcerato dal penitenziario di Sulmona, lo straniero era stato trasferito nel Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.

L’operazione è stata sottoposta al monitoraggio di un osservatore dei diritti fondamentali di Frontex e di un rappresentante del Garante nazionale, a partire da Fiumicino. La Polizia non ha reso noto il Paese di destinazione del volo.

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