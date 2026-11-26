Questa sera puntata numero 106 di Red Pill, il programma serale di Atlantico Quotidiano. Ogni giovedì, alle ore 23, con i nostri autori e numerosi ospiti approfondiremo i temi caldi della settimana con l’approccio critico e fuori dal coro che ci contraddistingue. Ospite Max Del Papa.
Il suicidio di Gianni De Gennaro, le lettere, la pista della Procura di Caltanissetta, gli ultimi misteri e gli ultimi depistaggi su Via D’Amelio.
I giudici di Milano sospendono l’espulsione del ragazzo di origini tunisine che aveva aggredito un rabbino e Youssef Siher torna a pubblicare sui social, attaccando le forze dell’ordine.
La guerra russo-ucraina, oltre che nel Baltico, arriva nel Mare Nostrum, davanti alle nostre coste, dopo l’attacco ucraino alle navi russe nel porto di Bengasi.
Il ritorno di Jensen Huang, le elezioni di domenica in Spagna, gli archivi di Usaid.
Questi i temi che tratteremo nella puntata di questa sera. Se non vi accontentate della “pillola blu”, le solite narrazioni dei media mainstream, cosa state aspettando? Provate Red Pill. Tutti i giovedì alle 23 su NicolaPorro.it, Atlanticoquotidiano.it e i rispettivi canali YouTube: @NicolaPorroZuppa e @atlanticoquotidiano.
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