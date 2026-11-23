Ma cosa sta insegnando questa società ai giovani di oggi? Ma cosa stanno insegnando i genitori a questi fenomeni che aspettano la manifestazione per spaccare tutto con lo stesso entusiasmo di un bambino che aspetta il Natale per scartare i regali? Che geni incompresi, si lamentano di questo governo perché non trovano servito sul piatto quello che dovrebbero andarsi a prendere da soli.

Io ho due figli che si sono laureati lavorando nei weekend e nei giorni festivi: due lauree, zero richieste di soldi e zero lamentele perché lo Stato non li prendeva per mano. Niente bonus, niente decreti miracolosi, niente manna dal cielo: solo una paga mensile, un po’ di fatica e la voglia di studiare in pace.

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Non si sono mai strappati i capelli per le scarpe di marca o perché la domenica mattina suonava la sveglia del lavoro. Sapevano benissimo che l’impegno ripaga e che la soddisfazione di farcela da soli non te la regala nessuno. Mai una scusa legata al governo, mai la grande impresa di andare in piazza a spaccare vetrine col passamontagna. E guarda caso, mentre studiavano loro, al governo c’era la sinistra. Che spettacolo edificante vedere eroi a volto coperto impegnati a ristrutturare le vetrine altrui, spacciando il pretendere senza faticare per chissà quale grande ideale.

Eh sì, cari miei: se studi, prima o poi i sacrifici tornano; se lavori, qualcuno ti paga. Se invece l’unica fatica che vuoi fare è lamentarti e spaccare, beh, lì il futuro è già scritto. Sarai solo un delinquente.

Beppe Fantin, 21 novembre 2026

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