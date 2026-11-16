La sinistra spedisce gli immigrati in Ruanda

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Il modello dei centri per migranti fuori dai confini dell’Unione europea continua a conquistare consensi. Checché ne dicano la sinistra, Schlein e Conte. Questa volta infatti non si parla dell’Italia di Giorgia Meloni, ma di cinque Paesi europei che intendono realizzare una struttura comune in Africa. Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Grecia puntano ad aprire entro il 2027 un primo centro di rimpatrio in Ruanda, destinato ai migranti ai quali è stata respinta definitivamente la domanda d’asilo nell’Unione europea. Ad annunciarlo è stato il cancelliere austriaco Christian Stocker, che ha parlato di un «cambiamento di paradigma davvero storico nella politica migratoria». Un’iniziativa che richiama, pur con alcune differenze, il progetto italiano dei centri in Albania e il precedente accordo tra Regno Unito e Ruanda.

Stocker ha spiegato che l’obiettivo è rendere effettive le decisioni di espulsione che oggi, in molti casi, rimangono sulla carta. «Se le persone che non hanno diritto di soggiornare nell’Unione europea non possono essere allontanate, l’intero sistema d’asilo viene svuotato di significato. E noi non lo permetteremo», ha dichiarato il cancelliere. Il progetto prevede che, quando il rimpatrio nel Paese d’origine non è possibile, i migranti senza diritto di soggiorno possano essere trasferiti in uno Stato terzo. «Se il rimpatrio nel Paese d’origine non è possibile, in futuro le persone senza diritto di soggiorno potranno essere trasferite in un Paese terzo, come il Ruanda», ha precisato Stocker. L’altro obiettivo dichiarato è quello di contrastare il traffico di esseri umani, riducendo le possibilità di permanenza irregolare nell’Unione.

La novità è soprattutto politica. Non è più soltanto il governo Meloni a sostenere la necessità di gestire una parte delle procedure migratorie fuori dal territorio dell’Unione. Cinque governi europei, con storie e maggioranze politiche differenti, stanno valutando una soluzione che si muove nella stessa direzione generale. Attenzione, però, alle differenze: i centri italiani in Albania sono stati concepiti per specifiche procedure di frontiera e di trattenimento, mentre il progetto annunciato da Vienna riguarda persone che hanno già ricevuto un diniego definitivo della protezione internazionale. Non sono quindi modelli identici. Ma il significato politico resta.

Il Ruanda, del resto, non è una destinazione nuova nel dibattito europeo sull’immigrazione. Il Regno Unito aveva già tentato di trasferirvi alcuni richiedenti asilo attraverso un accordo con Kigali. Quel progetto si è però scontrato con una serie di ricorsi e, nel novembre 2023, con una sentenza della Corte Suprema britannica che ha giudicato illegittimo il piano per il rischio di respingimenti verso Paesi non sicuri. Il successivo governo laburista ha poi abbandonato l’iniziativa. Il precedente britannico dimostra quanto sia complicato trasformare un accordo politico in un sistema effettivamente operativo, soprattutto quando entrano in gioco la tutela dei diritti fondamentali e le garanzie per le persone trasferite.

Stocker assicura comunque che il nuovo progetto sarà costruito nel rispetto del diritto europeo e internazionale. Alla definizione del modello, secondo quanto annunciato, collaborerebbero anche la Commissione europea, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni e l’Unhcr. Il cancelliere richiama inoltre il nuovo quadro normativo europeo sui rimpatri, destinato a disciplinare anche la possibilità di trasferire cittadini di Paesi terzi in Stati diversi da quelli d’origine. «Dobbiamo essere padroni in casa nostra. E questo vale a livello nazionale così come a livello europeo», ha concluso Stocker.

La proposta conferma che nell’Unione europea il confronto sull’immigrazione si sta spostando sempre più sulla possibilità di realizzare i rimpatri anche attraverso accordi con Paesi terzi. Da una parte ci sono i governi che considerano queste strutture uno strumento per rendere credibili le politiche di espulsione. Dall’altra quelli che, come Francia e Spagna, sollevano dubbi sui costi, sulla sostenibilità e sulle garanzie giuridiche. Per ora quello annunciato dall’Austria è un progetto, non un centro già operativo. Ma il dato politico è evidente: la strada dei centri fuori dall’Europa, imboccata dall’Italia tra molte polemiche, viene ora presa in considerazione anche da altri cinque Stati membri.

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