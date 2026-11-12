Il campo largo prepara il “ministero dei migranti”

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Prima ancora di trovare un accordo su come governare, la sinistra ragiona già su come cambiare i ministeri. E una delle prime caselle da spostare riguarda l’immigrazione. Il progetto che prende forma nel campo largo è quello di sottrarre al Viminale la gestione delle politiche migratorie, affidandola a un dicastero apposito. Una rivoluzione nell’organizzazione delle competenze che trova sponde nel Movimento 5 Stelle, in Alleanza Verdi e Sinistra e in diversi settori del Pd. Con un denominatore comune: superare l’impostazione che considera l’immigrazione soprattutto una questione di ordine pubblico. In altri termini: un ministero dei migranti.

Mentre Elly Schlein cerca di tenere insieme i suoi alleati sul delicatissimo dossier ucraino, con il primo tavolo di confronto sulla politica estera fissato per oggi, dietro le quinte si comincia dunque a immaginare l’architettura di un eventuale governo progressista. Non soltanto chi occuperà le poltrone, ma quali competenze avranno i ministeri. E proprio sull’immigrazione, racconta Il Foglio, starebbe maturando una convergenza significativa.

Il punto di riferimento è Gabrielli, ex capo della polizia ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, oggi impegnato nel progetto politico Più Uno di Ernesto Maria Ruffini. Da tempo Gabrielli sostiene la necessità di istituire un ministero specificamente dedicato alle politiche migratorie, separando la gestione dei flussi dalle competenze del ministero dell’Interno. Una proposta che piace a sinistra e che potrebbe trasformarsi in uno dei pilastri del futuro programma del campo largo.

Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, ha già indicato esplicitamente la strada, spiegando che uno dei passaggi decisivi consiste nel “separare l’immigrazione dal ministero dell’Interno”. Un’impostazione coerente con la visione di Avs, secondo cui l’approccio al fenomeno migratorio deve privilegiare accoglienza e integrazione, senza ridurre tutto alla dimensione della sicurezza. Ma non sono soltanto i rossoverdi a guardare con favore all’operazione. Il Movimento 5 Stelle ha già messo nero su bianco la propria posizione. Nel capitolo 18 del programma pentastellato compare infatti un impegno preciso: “Istituire il ministero delle politiche migratorie e l’integrazione”. Insomma, almeno su questo terreno, Fratoianni e Giuseppe Conte sembrano parlare la stessa lingua. E il Pd? Anche dalle parti del Nazareno la proposta Gabrielli ha trovato attenzione, a cominciare dalla stessa Schlein, che ne ha più volte richiamato le idee. Ma c’è un elemento ancora più interessante: la questione mette d’accordo, almeno nella direzione generale, anche settori del partito che su altri dossier sono tutt’altro che allineati alla segretaria.

La minoranza riformista dem, infatti, ha elaborato un documento contenente alcune proposte da sottoporre al confronto programmatico. Sull’immigrazione suggerisce di superare “la politica della paura” attraverso la creazione di “un’Agenzia nazionale, alle dipendenze della presidenza del Consiglio”, incaricata di gestire flussi, accoglienza e integrazione. Una soluzione diversa dal ministero autonomo immaginato dagli alleati, che lascerebbe sicurezza e controllo delle frontiere “delle amministrazioni competenti”. Le differenze organizzative, dunque, non mancano. Ma la direzione politica appare piuttosto chiara: distinguere sempre più nettamente l’immigrazione dalla sicurezza, spostando almeno una parte delle responsabilità oggi concentrate nell’orbita del Viminale.

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Ed è qui che si apre la questione più delicata. Perché l’immigrazione non riguarda soltanto l’accoglienza e l’integrazione, ma anche il contrasto agli ingressi irregolari, l’identificazione degli stranieri, la gestione dei rimpatri e il controllo del territorio. Tutti ambiti che richiedono un coordinamento costante tra apparati dello Stato. Separare le competenze potrebbe favorire una gestione più specializzata, come sostengono i promotori, ma rischierebbe anche di moltiplicare i centri decisionali, soprattutto in assenza di una chiara divisione delle responsabilità.

Resta da capire quale modello prevarrebbe tra quello di un ministero autonomo e quello di un’agenzia sotto Palazzo Chigi. Ma il segnale politico è già evidente. Mentre il centrodestra rivendica una linea fondata sul controllo dei confini e sul contrasto all’immigrazione irregolare, il campo largo immagina di modificare innanzitutto la macchina amministrativa che dovrebbe gestire il fenomeno.

Massimo Balsamo, 12 novembre 2026

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