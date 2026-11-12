L’indiscrezione: “Ranucci a La7?”. Ma c’è un problema

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Sigfrido Ranucci potrebbe lasciare la Rai per approdare a La7? Per il momento siamo nel campo delle indiscrezioni, ma la voce è di quelle destinate a far discutere. Secondo quanto racconta Libero, citando due fonti qualificate, l’editore Urbano Cairo avrebbe incontrato il giornalista di Report almeno due volte, forse tre, nelle ultime settimane. Incontri riservati, finalizzati a valutare un possibile trasferimento dalla televisione pubblica alla rete privata. Nessuna firma, nessun annuncio ufficiale e, soprattutto, nessuna certezza che l’operazione vada davvero in porto. Ma l’ipotesi, a quanto pare, sarebbe sul tavolo.

La notizia è interessante anche perché Cairo, non molto tempo fa, aveva escluso categoricamente un interesse per il conduttore. «Non ero interessato a portarlo a La7 né ci ho mai pensato», aveva dichiarato. Salvo poi ammettere di aver incontrato Ranucci circa un anno prima per parlare del suo libro. E anche di televisione. Ora, stando alla ricostruzione di Libero, i contatti sarebbero proseguiti. Naturalmente un incontro tra un editore e un giornalista non equivale a un contratto. E neppure tre incontri bastano a dimostrare che sia stato raggiunto un accordo. Ma se la trattativa fosse confermata, segnerebbe un passaggio non banale.

Il primo ostacolo sarebbe economico. Portare Ranucci a La7 avrebbe un costo importante, che Cairo dovrebbe valutare in rapporto agli ascolti e agli equilibri della programmazione. Il secondo problema, però, sarebbe forse ancora più delicato. Si chiama Corrado Formigli. Il conduttore di Piazzapulita è già uno dei protagonisti dell’informazione della rete e, secondo quanto riferisce Libero, i rapporti con Ranucci non sarebbero affatto idilliaci. Anzi. Basti pensare alle ultime uscite pubbliche del conduttore di Piazzapulita contro il collega, criticato per la sua amicizia con Valter Lavitola.

Poi ci sono altre questioni da valutare. Ranucci porterebbe con sé un programma nuovo? Una versione di Report? Oppure un format completamente diverso? Per ora nessuno lo sa. Intanto Cairo ha anche un’altra partita aperta: quella del TgLa7. Mentana sembra ormai destinato ad altri lidi e bisognerà trovare un nuovo direttore e un nuovo volto per il tg. Nel frattempo Pier Silvio Berlusconi ha ribadito che le porte di Mediaset per Mentana sono aperte, mentre il gruppo televisivo non sarebbe interessato a Ranucci.

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