“Insieme a me, insieme a Sigfrido”. Oddio, Ranucci ora parla di sé in terza persona

Ma che tristezza. Che finaccia, Ranucci che si vanta d’aver “quintiplicato gli ascolti della fascia del canale con una media d’ascolto che è il doppio di Rainews”: ora, a parte il gusto discutibile di certi rilievi, ma insomma lo stile è l’uomo, qui si parla dello 0,6% con 89mila spettatori, roba condominiale. Quantum mutatum ab illo! Che vantava ascolti milionari per il suo “Vepovt”. La spocchia, però, quella è intatta, mai intaccata, placcata oro: ci crede davvero! Ovviamente a Sigfrego del canale, del programma, della rete gli frega meno di una sauté di cozze dall’amico del cuore di un tempo che fu: parla sempre di sé, solo di sé, fortissimamente di sé, rivendica, esalta, vanta, gonfia, tronfia, compensa, vendica, scomoda un premio intitolato a un maestro di vita e d’arte, ma, si capisce, si palpa, si annusa, per ricondurlo a se stesso medesimo, l’allievo che ha superato il maestro, ogni maestro, perché non ha maestri, perché è lui il maestro, anzi il Rabbi.

Un po’ rabbiato, incazzato, rosicante per il nuovo Vepovt senza di lui, che però intanto all’esordio ha subito perso secco mezzo milione di fanatici, tiè! E dire che – ve lo abbiamo raccontato, con stoica fatica – il minestrone è sempre lo stesso, incommestibile, incommensurabile, “un propellente così lo fanno solo a Santa Margherita Ligure, pensi lei!” come diceva il bifolco della Trattoria Semivuota al povero Pozzetto (la vecchia crudele: “Come l’ho vista entrare, ho capito subito che lei era un cretino!”, e “per lei solo acqua: corrente o alla spina”, e gli metteva una presa elettrica nel bicchiere).

Vanucci vanta l’appuntamento sul canale quavantotto del digitale tevvestve, ma casca un po’ sull’english: “Stiamo mettendo su una comuniti”. Forse in assonanza con comunismo, che è sempre un bel godeve. Col giubbotto di pelle, il nostro Fonzie alle vongole. Più talent scout di Pippo Baudo, i vagazzi che han fatto l’inchiesta hanno fatto il vecovd di ascolti, e si capisce, lo devono a lui, e più megalomane di Napoleone, che parlava in terza persona: Sigfvido direttamente in quarta, e stateve accovti, che pavte la comuniti “con me, Sigfvido Vanucci”. Alla lettera, vanitas vanitatis et omnia Nibecovto. I punti esclamativi aleggiano nell’aria come spade vindici. E chi se la pevde, la comuniti!

Max Del Papa, 11 novembre 2026

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