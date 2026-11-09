Report, inaudito colpo di scena: indovinate chi sono scordati di intervistare?

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Report, ta-taaam!, riparte da se stesso, vale a dire dalla più totale incomprensibilità. Senza Ranucciolo non hanno davvero perso niente. Da se stesso anche perché indaga, o pretende, o millanta, sull’ex amico della beltà dell’ex capo, il Valterino maneggione, Lavitola che metteva i petardi sotto il culo di Sig perché gli voleva troppo bene e puntava a farne il Churchill delle vongole sgusciate. Con una voce narrante, Dio li perdoni, che pare AI in salsa d’abbacchio a forza di “cuggini”, “esercizzi” e però anche quel vezzo maledetto, che hanno tutti oggi, di calcare chissà perché l’ultima vocaleeè, che non c’entra un cazooò, ma si vede che fa più inchiesta, più impegno, più martirio.

Già, il piatto forte è il “dove eravamo rimasti”, l’inchiesta bomba sulla bomba, anzi la boòmba”, con la “o” larga come una padella, pronunciata dalla nuova conducatora, la Claudia “lacrimuccia” Di Pasquale. Dicono attentato, senza precisare quale e a chi (lui chi è? Mah!). In compenso, c’è molto vittimismo (ma va’?), “ah, i nostri detrattori discevano…”. Ma che vuoi detrarre se non si capisce una beata mazza, come prima più di prima t’annoierò (ascolti in calo rispetto all’era del Ranuccio). Comunque, una ripresa all’insegna della continuità, su tutti i fronti. Pur di salvarsi le chiappe della reputazioni, a Report insistono buttando di tutto nel pentolone, i soliti ingredienti, gli israeliani, quindi il Mossad, quinci Melon da lungi, lungo una stralunata direttrice Cicciano-Moldavia, e già siamo a una parodia di Franco & Ciccio.

Ma andiamo con disordine. Gira che ti rigira, amore bello, siamo sempre ai complottoni avvolti nelle dietrologie. Smaltita “la bolemiga bolitiga estiua”, Lavitolone non se lo fila più nessuno, anzi lo tengono di lungo come un lebbroso, “e non avevo stima neanche prima”. Ma non cucinava da dio? Vabbè, non se ne esce, tra un “cantiere navaleeè” e un “depistaggiooò”. Ma come si fa a fare dei programmi così? Ah, poi le musiche, fantasmagoriche! Con quegli effetti speciali, quegli archi decadenti da trash metal, quel patetismo grottesco, tum tum tum. “Piste e depistaggi” si chiama il servizio. I despistaggi vengono a seguire ‘sto gran casino, uno depista di testa. Uh, ma aspetta, che tornan su i “fuscili mitragliatoriiì”! Dai dai che ci riavviciniamo ai Servizi, alle società occulte, al governo, ai ministri, alla BrancaMelon!

Siamo sempre all’ormai Cantiere Navale Vittoria di Adria, cantiere di destra, cantiere fascista, dove girano le armi sporche, notorio feudo di FdI, tangenziali e tangenti (possibili, evocate, non affermate, a Report sono dei grossi professionisti). Ogni tanto deve intervenire Claudia Lacrimosa a spiegare, a riassumere, a riannodare le fila, ma non ce la fa, e non ce la fa, e non ce la fa, come strepiterebbe Ilaria Salis, il risultato non è eclatante, tal quale a quello di prima, l’Innominato. Valterino intanto li prende per il culo e loro quasi se ne vantano: si dichiara pronto a incontrarli quando vogliono, sparisce, riappare, gli serve il pesce guasto della pista del Mossad. Come a dire: abbiamo cannato di brutto l’altra volta, ma la colpa è del pesciarolo (e della “pesciarola”, no?). Qui succede qualcosa di inaudito, colpo di scena, pare l’opera lirica: sospetti che strangolano sospetti, ma Lavitola ci ha forse voluto depistare dalla camorra depistandoci sul Mossad? Demenziale! Bon, fassemola breve, ciò: el nuovo Report xè una monata precisa a quel vecchio. Ma i veri mona semo noi che lo stemo a seguir, annaspando tra Fincantieri, Finmeccanica, quel ciodo de fero vegio de la mecanica, tuto nel pentolon, ciò!

Va avanti un’ora che sembra uno spicchio d’eternità ‘sta ciacola che fa venir un mal de testa de gran casso, e però, basta spetar, prima o dopo risaltan sempre fora i FdI, Crosetto, taale Alessandra Schettini amante non ricordo più di chi, uno del cantiere, e qui c’è la musica tetra tipo Profondo Rosso, anche se sarebbe meglio nero. Si vedono pure passare le Frecce Tricolori, che fa colore e anche come una leggerissima allusione antimilitaresca, perché siam pur sempre a Report, feudo del Piddì senza padrini, padroni e paròn. Bòn, che chi è ch’el guarda Report xè mona, ma chi lo fa xè sempio. Se capisse solo una cosa: avevamo tirato dentro il FdI, abbiamo fatto la figura dei mona, il Pescator ci ha fatti fritti(misti), ma FdI c’è dentro per forza, e se non capite le piste fa niente, siamo sempre noi, fidateve. Arfiva pure Putin, poteva mancar? Il suo castello sul Mar Nero, i soldi della sanità privata dirottati per costruirgli palazzi in Russia, no g’ho capito un casso ma g’avrete razòn voialtri. Perfino la Lacrimosa chiosa: “Insomma, un bel groviglio”.

No, un gran casino e noi a questo punto ci arrendiamo, alziamo bandiera rossa, che, come noto, la trionferà, però solo una cosa in tutto questo mischione ci è rimasta la curiosità di sapere: non facevano prima a intervistar el Sigrido erotico? Almeno per educazione, no? Ma che, si fa così? Uno che ha fatto la storia della televisione, più di Pippo Baudo e Mike Bongiorno messi insieme, uno che tutti voi miscredenti e sadducei vi ha creato dal fango, plasmato, forgiato, senza il quale non avreste mai imparato a incartocciare il casino. E lo rimuovete così? Proprio lui, che è il fulcro, la pietra angolare di questa impepata di cozzate che chiamate Piste e depistaggi? Ammazza che ingrati, oh. Parevate una famiglia, una falange, una volante rossa, un’oasi, un’isola felice di giornalismo schiendritta senzapadroninepadrini, invece eravate il solito nido di vipere. Vipere rosse (comunque, dietro l’attentatino di quello là che adesso non mi ricordo più come si chiama, sapevatelo, c’è la Moldavia, Putin, il Castello sul mar Nero, la camorra, i Casalesi, Sandokan Schiavone, il cantiere navale Adria, il Mossad, FdI, il governo, GiorgiaMelon. Tum tum tum zam zama piripiriì ta-taaam!).

Max Del Papa, 9 novembre 2026

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