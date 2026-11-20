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C’è qualcosa di profondamente inquietante in uno Stato che pretende di essere obbedito, ma fatica a obbedire a sé stesso. Che invoca la certezza della pena, ma sembra dimenticare quella dei diritti. Che sa pronunciare una condanna in nome del popolo italiano e poi, quando si tratta di garantire condizioni dignitose a chi quella condanna deve scontarla, scopre improvvisamente la complessità delle procedure, la scarsità delle risorse, l’insufficienza degli spazi.

A quel punto, la Costituzione può attendere. È difficile sottrarsi a questa amara impressione leggendo la sentenza n. 204 del 2026 della Corte costituzionale, depositata il 13 novembre scorso. Una pronuncia che merita attenzione non soltanto per ciò che afferma, ma soprattutto per ciò che lascia irrisolto.

La vicenda arriva da Sollicciano, il carcere fiorentino da tempo simbolo delle contraddizioni del nostro sistema penitenziario. Muffe, infiltrazioni d’acqua, infestazioni di insetti e roditori, assenza di acqua calda. Non è la descrizione di un edificio abbandonato. Sono le condizioni denunciate da un uomo che lo Stato ha legittimamente privato della libertà e del quale, proprio per questo, ha assunto la responsabilità.

Un uomo condannato per omicidio. È giusto ricordarlo. Perché il punto non è dimenticare il reato, né cancellare la sofferenza che può aver provocato. Il punto è comprendere se quella condanna autorizzi lo Stato a infliggere qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto alla pena stabilita dalla legge.

La risposta dovrebbe essere talmente ovvia da non richiedere l’intervento della Corte costituzionale. E invece eccoci ancora qui. Il detenuto si rivolge alla magistratura di sorveglianza. Denuncia le condizioni in cui è costretto a vivere e ottiene un provvedimento favorevole. Il giudice ordina all’amministrazione penitenziaria di intervenire, ma gli interventi non arrivano, o arrivano soltanto in parte. Si apre persino un giudizio di ottemperanza. Eppure, la situazione non trova una soluzione tempestiva. Alcuni lavori strutturali potrebbero richiedere quasi cinque anni.

Cinque anni. Per chi vive fuori dal carcere sono una porzione di futuro. Per chi trascorre le proprie giornate in una cella insalubre possono rappresentare l’intera durata della pena.

È dinanzi a questa impasse che il Tribunale di sorveglianza di Firenze pone alla Consulta una domanda: quando la detenzione diventa contraria al senso di umanità e gli strumenti ordinari non riescono a porre fine alla violazione, non dovrebbe essere possibile differire l’esecuzione della pena o consentirne la prosecuzione in detenzione domiciliare?

La Corte non risponde nel merito. Dichiara le questioni inammissibili, perché premature. Il Tribunale, secondo i giudici costituzionali, avrebbe dovuto percorrere fino in fondo le possibilità offerte dall’ordinamento, compresa la nomina di un commissario ad acta e il trasferimento del detenuto in un altro istituto.

Una conclusione che possiede indubbie ragioni giuridiche. Ma il diritto, soprattutto quando incontra la privazione della libertà, non può essere osservato soltanto dalla rassicurante distanza delle categorie processuali. Perché una domanda continua a tormentare chi legge questa sentenza: quante volte deve essere accertata la violazione di un diritto prima che quello stesso diritto venga finalmente rispettato? Quanti provvedimenti servono? Quanti reclami? Quante inottemperanze? Quanti giorni trascorsi in condizioni che la Costituzione considera incompatibili con la dignità umana? Il rischio è che la tutela giurisdizionale si trasformi in una corsa a ostacoli nella quale, a ogni passaggio, viene riconosciuta la ragione del detenuto, mentre la sua condizione materiale resta immutata.

Si assiste così a un rovesciamento quasi grottesco: chi è stato condannato deve eseguire la pena; chi è tenuto a garantirne la legalità sembra poter chiedere ancora tempo. Eppure, nella stessa sentenza, la Consulta pronuncia parole destinate a lasciare il segno. Respinge l’idea che esista un principio assoluto di indefettibilità dell’esecuzione penale. La pena deve essere eseguita, certamente, ma soltanto se la sua esecuzione è conforme alla legge, alla Costituzione e agli obblighi internazionali.

Significa che il giudicato non è un lasciapassare costituzionale. Che la condanna non sospende i diritti fondamentali. Che la forza dello Stato incontra un limite anche quando si esercita nei confronti di chi ha violato la legge. La pena non è vendetta amministrata attraverso le istituzioni. Non è sofferenza da aggiungere alla sofferenza. È esercizio di un potere che resta sottoposto al diritto.

Ed è qui che la sentenza rivela tutta la sua tensione. Da una parte, afferma che nessuna esigenza punitiva può giustificare una detenzione disumana. Dall’altra, ritiene necessario verificare ancora l’efficacia degli strumenti disponibili prima di considerare una soluzione extramuraria.

Non è una contraddizione propriamente giuridica. È una frattura tra il tempo delle garanzie e quello della sofferenza. Una persona non smette di vivere in condizioni degradanti mentre si discute quale rimedio avrebbe dovuto essere esperito. La violazione non si sospende durante il giudizio. Continua. Ogni giorno. Naturalmente, questo non significa sostenere che ogni criticità carceraria debba tradursi automaticamente nella liberazione dei detenuti. Significa, piuttosto, interrogarsi sull’effettività di un sistema che continua a cercare soluzioni all’interno di istituti sempre più sovraffollati.

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Trasferire un detenuto può porre fine a una violazione individuale. Non basta, però, a guarire un sistema malato. La stessa Consulta lo riconosce, denunciando un sovraffollamento ormai prossimo ai livelli che provocarono, nel 2013, la condanna dell’Italia nella nota vicenda Torreggiani. E invita il legislatore a considerare l’ampliamento delle misure alternative per i condannati la cui eventuale pericolosità possa essere controllata fuori dal carcere.

Tredici anni dopo, siamo ancora qui. A discutere dell’incapacità dello Stato di garantire condizioni minime di umanità a chi si trova sotto la sua custodia. Ma non c’è nulla di particolarmente severo nel mantenere una persona in un carcere degradato. C’è soltanto l’incapacità dello Stato di eseguire civilmente una pena. La severità appartiene alla giustizia. Il degrado appartiene al fallimento delle istituzioni.

È tempo di abbandonare l’idea che le misure alternative rappresentino necessariamente un cedimento dello Stato. Una pena eseguita fuori dalle mura penitenziarie, quando compatibile con le esigenze di sicurezza, non è meno seria soltanto perché non passa attraverso una cella. E una pena eseguita in condizioni disumane non diventa più giusta perché più afflittiva.

Resta, allora, una domanda che nessun tecnicismo riesce a mettere a tacere. Se un giudice accerta che le condizioni di detenzione violano i diritti fondamentali di una persona, e lo Stato non riesce a porre tempestivamente fine a quella violazione, perché dovrebbe essere proprio il condannato a sopportare il costo dell’inefficienza pubblica?

Il vero scandalo non è immaginare che, in circostanze estreme, una pena possa proseguire fuori dal carcere. Lo scandalo è aver reso quasi ordinario discutere se un essere umano possa continuare a vivere tra muffe, infiltrazioni e infestazioni, aspettando che lo Stato trovi il modo di rispettare la propria Costituzione. Perché uno Stato di diritto non si riconosce soltanto dalla fermezza con cui punisce i colpevoli. Si riconosce, prima ancora, dai limiti che sa imporre a sé stesso nell’esercizio del potere punitivo. Altrimenti, la certezza della pena rischia di diventare soltanto la certezza dell’abbandono.

E una Repubblica che pretende dai condannati il rispetto della legge, mentre non riesce a garantirlo dentro le proprie carceri, dovrebbe almeno avere il pudore di chiedersi chi, in quella vicenda, stia davvero tradendo la legalità.

Ettore Pulidori, 20 novembre 2026

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