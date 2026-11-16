Quante e quanti Busetto sono rinchiusi in carcere?

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Il primo pensiero, l’unica cosa che conta quando ti hanno rubato tutto: gli affetti. E così Monica Busetto, appena liberata, pensa al padre che è mancato e che non potrà rivederla camminare libera e con il quale non potrà festeggiare il Natale, dopo 12 Natali ingiustamente trascorsi in carcere. A lei vanno i nostri pensieri e le nostre preghiere, per un dolore inimmaginabile, e la speranza che, a differenza di Beniamino Zuncheddu, venga presto risarcita, al fine di poter almeno ricostruire la propria vita nei suoi aspetti materiali.

Cuno Tarfusser si chiede oggi: «Quante e quanti Busetto languono in carcere, vittime dell’incapacità, presunzione, arroganza e autoreferenzialità dei magistrati?». E, tra le durissime critiche e le logiche perplessità, Tarfusser ha invece ringraziato i giornalisti Max Andreetta ed Edoardo Montolli, i quali hanno contribuito alla libertà di Monica Busetto. Non sempre, grazie al cielo, i giornalisti si appiattiscono comodamente sulla versione dell’accusa.

Sconcerta che siano state condannate per lo stesso omicidio due donne, le quali avrebbero però commesso il reato da sole, non in concorso: Monica Busetto e Susanna Lazzarini. Sono state anche nella stessa cella nel carcere femminile della Giudecca, a Venezia, nel 2013. Le storie di Busetto, di Stasi, di tanti altri, e anche di Olindo e Rosa, non possono rimanere in questo silenzio assordante.

Molti più di 1.000 sono i casi l’anno in Italia di ingiusta detenzione. I danni conseguenti sono enormi. I danni psicologici incalcolabili. E chi paga? Nel caso degli indennizzi, purtroppo tutt’altro che automatici e dovuti, paga lo Stato, noi, e certo non chi ha commesso eventuali gravi errori. Numerosissime le ingiuste detenzioni e gli errori giudiziari, ma certo non si tratta sempre di fisiologici errori. Una parte di questi è causata dal fatto che i principi di presunzione di innocenza e di giusto processo vengono scordati.

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A mio parere, a volte manca la capacità emotiva di coltivare il dubbio. La leggo così, come una skill che alcuni magistrati hanno e alimentano con impegno, e altri non hanno o perdono ascoltando la pancia. Le scorciatoie cognitive o il bisogno di mostrarsi nel giusto, invece che la ricerca del giusto, possono portare a nascondere le disconferme per un personale bisogno di conferme. Ma i propri bisogni vanno osservati e fronteggiati, e non possono essere bulimicamente consumati mangiandosi di nascosto la libertà altrui.

Dott.ssa Paola Dora, Psicologa, 16 novembre 2026

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