Mercedes gela la Germania: “Pronti a chiudere le fabbriche”

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

La crisi dell’industria automobilistica tedesca presenta il conto. E questa volta a suonare l’allarme è uno dei simboli della potenza industriale della Germania: Mercedes-Benz. Il colosso di Stoccarda ha deciso di sospendere tutti i nuovi investimenti negli stabilimenti tedeschi e sta valutando concretamente la possibilità di chiudere alcune fabbriche. Avete letto bene: Mercedes potrebbe chiudere impianti proprio nel Paese in cui è nata.

La decisione emerge da una comunicazione interna ai dipendenti, visionata da Reuters e da diversi quotidiani tedeschi. Alla base c’è uno scontro tra la direzione aziendale e i rappresentanti dei lavoratori sulla necessità di ridurre i costi di produzione. Le trattative vanno avanti da mesi, ma un accordo continua a non arrivare. Il responsabile della produzione, Michael Schiebe, ha spiegato che il consiglio di amministrazione ha deciso di interrompere ulteriori investimenti nei siti tedeschi. La responsabile del personale, Britta Seeger, ha invece chiarito che l’azienda è costretta a esaminare nel dettaglio quali stabilimenti possa ancora permettersi di mantenere in Germania.

Il nodo principale è il costo del lavoro. Mercedes chiede ai dipendenti di lavorare più ore senza un corrispondente aumento dello stipendio. Tra le ipotesi discusse c’è il passaggio dalle attuali 35 a 40 ore settimanali. Una prospettiva che il sindacato IG Metall considera inaccettabile, perché metterebbe in discussione una delle conquiste storiche della contrattazione tedesca. Secondo quanto riferisce Handelsblatt, la società punta a risparmiare circa 800 milioni di euro all’anno sul costo del lavoro, intervenendo anche su alcune componenti della retribuzione. I vertici aziendali hanno prospettato inoltre una riduzione di parte dei propri compensi.

Il problema, però, va oltre la vertenza sindacale. Mercedes deve fare i conti con vendite in difficoltà, profitti in calo e costi produttivi elevati. E mentre la concorrenza internazionale aumenta, produrre automobili in Germania diventa sempre più oneroso. A causa del costo del lavoro (che in Cina è decisamente inferiore) e anche per il costo dell’energia (dopo l’addio alle centrali nucleari e a quelle a carbone oltre al gas russo).

Tra gli stabilimenti potenzialmente interessati dalle valutazioni figurano anche quelli di Ludwigsfelde e Berlino-Marienfelde. Non significa che la chiusura sia già stata decisa. Significa però che un’ipotesi fino a poco tempo fa difficilmente immaginabile viene ora presa in considerazione dai vertici del gruppo. Il consiglio aziendale e IG Metall chiedono garanzie sul futuro dei siti tedeschi e una trattativa seria. La dirigenza, dal canto suo, sostiene che senza un miglioramento della competitività non sarà possibile continuare a investire alle condizioni attuali.

Insomma, la Germania si ritrova davanti a un paradosso industriale: uno dei suoi marchi più prestigiosi considera troppo costoso continuare a produrre in patria. La chiusura degli stabilimenti resta un’eventualità, non una decisione definitiva. Ma il blocco degli investimenti è già una realtà. E per l’automobile tedesca è un segnale difficile da ignorare.

Enrico Foscarini, 13 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).