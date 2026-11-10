Nvidia, sesso e segreti: la “spia” Alice Huang Le è scomparsa

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Dietro gli apparenti affaire amorosi di due amanti può nascondersi un’arma geopolitica; soprattutto se uno è un miliardario che può avere tutto – e per questo da ritenere sentimentalmente più sincero – e l’altra una spia al soldo di una super potenza. La notizia è succulenta e accontenta tutti i palati: c’è sesso, c’è geopolitica, c’è potere, c’è finanza. Nicola ci vede la penna di John Le Carrè, eppure questa non è l’epigrafe di un thriller di spionaggio ma vera cronaca dalla Silicon Valley, un’evidenza che preoccupa Stati Uniti, borse americane e Cda del colosso tecnologico leader nell’industria della progettazione di semiconduttori e processori, Nvidia, la società più capitalizzata al mondo che vale quasi 4 volte la borsa italiana.

È successo che Jensen Huang, 63enne taiwanese fondatore e CEO di NVIDIA, ai vertici del colosso da 30 anni, si è fatto l’amante. E fin qui, oltre la questione morale – rispetto alla quale qualcuno potrebbe legittimamente pensare che il fatto che se la sia spassata cedendo alla tentazione, non sia niente di così eclatante – non c’è altro che una banale storiella extraconiugale. Anzi, se vogliamo c’è anche il pentimento del gran signore: secondo quanto riportato dal New York Times, infatti, Huang avrebbe ammesso di aver tradito la moglie (con cui è sposato da oltre 40 anni) con una dirigente d’azienda estera e domenica scorsa avrebbe addirittura inviato ai suoi dipendenti una lettera in cui si scusava pubblicamente con la famiglia e con i collaboratori. «Sono stato infedele a mia moglie. Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per quello che ho fatto. Sono profondamente dispiaciuto», ha scritto il manager. L’azienda ha aperto un’ indagine interna.

La domanda sorge spontanea: da quando, per una scappatella, il Ceo deve scusarsi con l’azienda? Saranno fattacci suoi – vi chiederete – o in California vige stato etico? Che c’entra il lavoro con la vita privata?

E invece c’entra. Nel faldone dell’intelligence statunitense sullo spionaggio cinese sull’hi tech americano (da sempre nelle mire di Pechino) in particolare sui chip di Nvidia cruciali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, l’amante di Huang, tale Alice Huang, è stata identificata come una spia cinese. La donna risulta essere una dirigente di Megaspeed, uno spin-off di un’azienda cinese attiva nel settore dei videogiochi; e – minimizzando i timori di Washington che la Cina potesse utilizzare questa società per ottenere l’accesso ai semiconduttori avanzati – per oltre un anno Nvidia Corp. aveva descritto Megaspeed come un acquirente legittimo, derubricando la questione e i legami tra il suo amministratore delegato e la dirigente Alice Huang a mero rapporto professionale.

Sarebbe il colmo: Trump adotta una linea restrittiva sulla vendita alla Cina dei chip più avanzati di Nvidia come strumento di contenimento alla competizione cinese, e il suo amico, Ceo del colosso dei semiconduttori, tra tutte le amanti del mondo si fa beffare dall’unica cinese messa lì per fregarlo. Abboccato in pieno, un Brad Pitt intortato da Marion Cotillard, con la differenza che in “Allied-Un’ombra nascosta” l’operazione dell’agente Marianne Beausejour nei confronti dello spy-amante li aveva condotti addirittura al matrimonio. To’, vuoi vedere che ha ragione Elon Musk, scherzando su X, ricondividendo un articolo del Times sul possibile invio da parte di Cina e Russia di spie donne attraenti per sedurre i big del settore tecnologico americano e sottrarre i segreti alla Silicon Valley?

Sul caso Nvidia, in queste ore il Cda ha avviato l’indagine volta a verificare se Huang sia stato effettivamente «bersaglio di un’operazione di intelligence straniera» o se abbia potuto scientemente favorire la vendita di chip avanzati alla Cina, in violazione delle restrizioni tecnologiche statunitensi. La Cina, nel frattempo, attraverso il portavoce del ministero degli Esteri ha smentito categoricamente l’esistenza di un piano di spionaggio e ha definito le accuse come prive di fondamento e parte di una campagna diffamatoria contro Pechino. Intanto Alice Huang Le è sparita dalla circolazione: account WeChat ed email risultano inattivi e sul suo passato restano numerosi interrogativi. Secondo alcune ricerche dell’AFP, avrebbe lavorato per HSBC e per due emittenti televisive cinesi, senza però riscontri definitivi. Il Financial Times ha ricostruito il suo ruolo nell’avvicinare investitori cinesi al settore dell’intelligenza artificiale, promettendo l’accesso ai potenti processori Nvidia, soggetti alle restrizioni commerciali americane. La donna avrebbe inoltre vantato collegamenti con Alibaba, contribuendo all’espansione di Megaspeed, società passata da 33 milioni a 3,3 miliardi di dollari di bilancio in appena un anno. L’azienda avrebbe poi stretto accordi con Nvidia per sviluppare infrastrutture tecnologiche asiatiche. Megaspeed dichiara di essere un importante partner del colosso americano, con sedi in diversi Paesi asiatici. Tuttavia, i tentativi di contattarla sono rimasti senza risposta. Una vicenda ancora opaca, tra interessi miliardari, tecnologie strategiche e sospetti di spionaggio internazionale. Noi continueremo a seguire la vicenda con interesse; per il momento abbiamo ragione di credere che prima o poi diventerà una sceneggiatura.

Francesco Catera, 10 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).