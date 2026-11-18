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Un assegno gigante, lungo un metro e mezzo, con una cifra che non passa inosservata: 65mila euro. È quello che Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Lombardia, ha portato al Pirellone per annunciare la rinuncia all’indennità aggiuntiva prevista per il suo ruolo. Una somma che il consigliere pentastellato vorrebbe destinare alle famiglie lombarde alle prese con il caro energia.

L’assegno simbolico è intestato alle “cittadine e ai cittadini della Lombardia” e rappresenta il totale delle indennità di capogruppo a cui Di Marco ha deciso di rinunciare dalla fine del 2025 fino alla conclusione del mandato, prevista nel 2028. Si tratta di circa 1.500 euro mensili, che si aggiungerebbero ai circa 10mila euro già riconosciuti ai consiglieri regionali.

Di Marco rinuncia all’indennità di capogruppo: è l’unico consigliere a farlo

Quarant’anni, dipendente di Rete Ferroviaria Italiana attualmente in aspettativa e consigliere regionale dal 2018, Di Marco è al momento l’unico componente del Consiglio lombardo ad aver scelto di rinunciare al compenso aggiuntivo legato alla guida del gruppo consiliare. Alla base della decisione c’è la volontà di dare un segnale di vicinanza ai cittadini in un periodo segnato dall’aumento del costo della vita. “La politica deve ricordarsi di essere vicina alle persone, soprattutto in un momento segnato dai rincari dell’energia e del carrello della spesa e dai tagli ai servizi essenziali come la sanità, operati dal governo”, ha spiegato il consigliere. Una scelta personale che si affianca alla pratica già adottata dagli esponenti del Movimento 5 Stelle di devolvere parte delle proprie indennità a iniziative benefiche.

La proposta: utilizzare i 65mila euro per aiutare chi fatica a pagare le bollette

L’obiettivo di Di Marco, però, non è soltanto lasciare la somma nelle casse regionali. Il capogruppo pentastellato intende presentare una proposta durante la prossima discussione del bilancio della Lombardia per destinare le risorse a un fondo contro la povertà energetica. L’idea è sostenere economicamente le famiglie in difficoltà, favorendo l’installazione di impianti per la produzione domestica di energia rinnovabile, a partire dai pannelli fotovoltaici. Una misura che riprende i contenuti della proposta di legge sul reddito energetico già avanzata dal Movimento 5 Stelle.

“Decine di migliaia di famiglie si trovano in difficoltà con il caro bollette”, ha sottolineato Di Marco, indicando nell’autoproduzione di energia una possibile risposta per alleggerire le spese domestiche. La destinazione delle risorse dovrà comunque essere discussa in sede di bilancio regionale. La rinuncia all’indennità, infatti, non comporta automaticamente l’istituzione del fondo proposto.

La reazione sui social: “Non mi aspettavo tutta questa attenzione”

L’iniziativa ha raccolto attenzione anche sui social, dove la scelta del consigliere ha suscitato numerose reazioni. “C’è stata una risposta forte anche sui social, non mi aspettavo tutta questa attenzione“, ha raccontato Di Marco. Il capogruppo non chiede esplicitamente agli altri consiglieri di imitare la sua decisione, che definisce un’iniziativa personale. Ma ritiene che l’interesse suscitato dimostri una sensibilità crescente verso il tema dei costi della politica: “Vuol dire che nell’opinione pubblica abbiamo seminato una certa sensibilità a questa linea politica”.

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