Denatalità in Lombardia, le nascite sono diminuite del 36% in 15 anni

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La Lombardia, nonostante sia la regione più ricca d’Italia, deve fare i conti con un progressivo declino demografico. Meno nascite, più persone single e un numero sempre più ridotto di famiglie: una tendenza che riguarda l’intero territorio regionale, Milano compresa, e che solleva interrogativi sul futuro della società e sulla sostenibilità dei servizi pubblici.

A fotografare il fenomeno è il rapporto della Fondazione EUNEA dal titolo Il paradosso lombardo: perché la regione più ricca d’Italia ha smesso di fare figli. La ricerca affronta la questione demografica da una prospettiva soprattutto amministrativa e sociale, analizzando le conseguenze della diminuzione delle nascite sulla vita dei territori.

Non si tratta di un tema nuovo: studi analoghi sono stati realizzati anche da Assimpredil, dalla Camera di Commercio e dall’ISTAT. Il rapporto EUNEA, tuttavia, pone l’attenzione su una questione concreta: cosa succede quando il numero di bambini residenti in un comune o in un quartiere scende al di sotto di una determinata soglia? E soprattutto, come cambia la sostenibilità dei servizi dedicati all’infanzia?

Natalità in calo in oltre sei comuni lombardi su dieci

I dati mostrano una tendenza diffusa. Nel 65,7% dei comuni lombardi analizzati, il tasso di natalità registrato nel 2024 è risultato inferiore rispetto a quello del 2019. Una diminuzione che coinvolge gran parte del territorio regionale e che pone interrogativi sulla gestione delle strutture dedicate ai più piccoli.

Con un numero sempre minore di bambini, infatti, diventa necessario ripensare l’organizzazione di scuole, biblioteche per l’infanzia e altri servizi educativi. La riduzione della popolazione più giovane rischia di incidere sulla loro sostenibilità, soprattutto nei comuni e nei quartieri in cui il calo delle nascite è più significativo.

Sempre meno persone desiderano avere figli

La crisi demografica emerge anche osservando le intenzioni delle persone in età fertile. In Lombardia, la quota di chi dichiara di voler avere figli è passata dal 25% del 2003 al 21,2% del 2024. Se in passato una persona su quattro manifestava questo desiderio, oggi la percentuale è scesa a poco più di una persona su cinque.

Inoltre, soltanto il 40% di queste persone riesce effettivamente ad avere figli. Un dato che evidenzia la distanza tra il desiderio di costruire una famiglia e la possibilità concreta di realizzarlo.

Il fenomeno si riflette anche nell’andamento complessivo delle nascite: negli ultimi 15 anni, in Lombardia si è registrato un calo del 36%.

Per contrastare la denatalità non bastano gli incentivi economici

Il rapporto affronta anche il ruolo delle politiche pubbliche e degli aiuti economici alle famiglie, evidenziando come gli incentivi non siano sufficienti, da soli, a invertire la tendenza.

Un esempio è rappresentato dall’Ungheria, dove la spesa destinata alle famiglie raggiunge il 6% del Pil, attraverso aiuti economici e agevolazioni fiscali. Nonostante gli investimenti, i risultati sul fronte demografico sono rimasti limitati: il tasso di natalità, pari a 1,61 figli per donna nel 2021, è sceso a 1,39 nel 2024.

Come sottolinea la Fondazione EUNEA, queste politiche intervengono sul costo economico di avere un figlio, ma non risolvono necessariamente gli ostacoli strutturali che condizionano le scelte familiari. Tra questi figurano l’instabilità occupazionale, il costo degli alloggi e l’incertezza legata alla gestione della cura domestica e dei figli.

La questione demografica, dunque, non può essere affrontata esclusivamente attraverso bonus e agevolazioni, né attraverso imposizioni. Il calo delle nascite in Lombardia richiede una riflessione più ampia sulle condizioni economiche e sociali che permettono alle persone di costruire una famiglia e immaginare il proprio futuro.

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