Arriva il corriere con 13 chili di marijuana, ma è un agente di Polizia: arrestato un 23enne

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Due pacchi contenenti complessivamente 13 chili di marijuana, un localizzatore satellitare Gps e una consegna organizzata dalla polizia con un agente travestito da corriere. È l’operazione condotta nel Rhodense che ha portato all’arresto di un italiano di 23 anni a Novate Milanese, destinatario dei colli contenenti lo stupefacente. A far scattare i controlli è stata la segnalazione di un dipendente di una società di spedizioni, insospettito dal forte odore di marijuana proveniente dai due imballaggi. Gli agenti del commissariato Rho-Pero hanno quindi ispezionato i pacchi, trovando al loro interno quattro grandi buste contenenti complessivamente 13 chili di droga, oltre a un dispositivo Gps.

La consegna trappola: il poliziotto si presenta come corriere

Informata l’autorità giudiziaria, gli investigatori hanno deciso di ritardare il sequestro della marijuana per individuare il destinatario della spedizione. Con il supporto della Squadra mobile di Milano è stata così organizzata una consegna controllata. Un agente, indossando la divisa della società di spedizioni, si è presentato all’indirizzo indicato per la consegna, mentre altri poliziotti si sono appostati nelle vicinanze. Il 23enne ha ricevuto i pacchi e ha firmato sul palmare utilizzato dal finto corriere. A quel punto gli agenti sono intervenuti, bloccandolo e arrestandolo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La perquisizione in casa: sequestrati cellulari, contanti ed etichette

L’operazione è proseguita con una perquisizione nell’abitazione del giovane, effettuata anche con il supporto di un’unità cinofila antidroga. I poliziotti hanno sequestrato tre telefoni cellulari, 500 euro in contanti, etichette e fatture riconducibili ai pacchi. Trovati anche diversi adesivi con diciture che, secondo gli investigatori, sarebbero stati destinati al confezionamento della sostanza stupefacente.

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