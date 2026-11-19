Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Un volo charter partito dall’aeroporto di Milano Malpensa, con scalo a Roma Fiumicino, ha riportato nei rispettivi Paesi d’origine 41 cittadini nordafricani. L’operazione di rimpatrio è stata organizzata dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con il supporto dell’agenzia europea Frontex. I cittadini stranieri sono stati accompagnati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Alcuni provenivano dai Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), mentre altri sono stati condotti direttamente dalle Questure competenti.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia, quasi tutti i rimpatriati risultavano gravati da precedenti penali o di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, oltre che per violazioni in materia di armi e stupefacenti.

Espulso per motivi di sicurezza nazionale: monitorato dal 2024 per radicalismo islamico

Tra i 41 rimpatriati figura anche un cittadino straniero accompagnato dalla Questura di Cremona, destinatario di un decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno il 12 novembre 2026 per motivi di sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo. L’uomo era monitorato dalle autorità fin dal luglio 2024 per la sua adesione a ideologie riconducibili all’Islam radicale e per alcuni comportamenti che avevano suscitato preoccupazione nella comunità locale. Secondo gli accertamenti delle forze dell’ordine, aveva inoltre manifestato un atteggiamento di particolare ostilità nei confronti della Polizia.

Nel marzo 2026, a Rivolta d’Adda, nel Cremonese, era stato fermato dai carabinieri mentre guidava un veicolo senza la necessaria abilitazione. Durante il controllo aveva reagito aggredendo verbalmente e fisicamente i militari, spintonandoli e minacciandoli di morte. Per questo era stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Un altro episodio era stato segnalato a Lodi Vecchio, dove l’uomo aveva manifestato apertamente le proprie posizioni radicali, rivolgendosi in modo aggressivo ad alcuni cittadini di religione musulmana e intimando loro di allontanarsi da luoghi pubblici che considerava corrotti e immorali.

Tra i rimpatriati anche detenuti e un uomo sottoposto a misura di sicurezza

L’operazione ha coinvolto anche cittadini stranieri precedentemente detenuti nelle case circondariali di Cuneo, Monza e Vercelli, accompagnati dalle rispettive Questure. Tra i rimpatriati figura inoltre un uomo preso in carico dalla Questura di Mantova, ricoverato dal 5 settembre 2023 in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), dopo un periodo trascorso nel carcere milanese di San Vittore. Nei suoi confronti il Tribunale di Milano aveva disposto una misura di sicurezza detentiva in seguito a una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Rimpatri sotto il controllo del Garante nazionale

L’intera operazione, realizzata con un volo charter e personale di scorta specializzato, è stata monitorata da un rappresentante del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nell’ambito delle attività di verifica delle procedure di rimpatrio. L’intervento rientra nelle iniziative coordinate dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere in collaborazione con Frontex per l’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).