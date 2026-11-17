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Le fratture interne alla maggioranza sui dossier economici e di politica estera rischiano di produrre un effetto domino sulle prossime elezioni amministrative. Secondo quanto riferiscono fonti parlamentari e ambienti vicini a Palazzo Chigi, il clima di tensione tra gli alleati, oltre ai veti incrociati, sta di fatto bloccando la scelta del candidato sindaco del centrodestra per Milano in vista della tornata elettorale del 2027.

Il nodo principale riguarda innanzitutto la manovra finanziaria e la distribuzione delle risorse. Come emerge dalle posizioni espresse dai rispettivi partiti, la Lega spinge per un nuovo intervento di prelievo sugli extraprofitti bancari al fine di finanziare misure sul fronte previdenziale. Una linea a cui si oppone nettamente Forza Italia, che chiede invece di concentrare i margini di bilancio sul taglio dell’Irpef e sul sostegno al ceto medio, evitando misure che possano penalizzare il sistema creditizio.

A complicare ulteriormente i rapporti nella coalizione contribuisce il dossier internazionale. Le recenti prese di posizione della Lega, orientate a uno stop all’invio di nuove armi all’Ucraina a partire dal 2027, hanno suscitato forte irritazione negli ambienti di Fratelli d’Italia e di Forza Italia. Secondo retroscena raccolti tra i dirigenti dei due partiti, sia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sia il ministro della Difesa Guido Crosetto ritengono fondamentale mantenere salda la collocazione atlantica ed europea del Paese, giudicando controproducenti le fughe in avanti dell’alleato.

Questo clima di logoramento nazionale si riflette direttamente sul tavolo delle amministrative. Negli ambienti del centrodestra lombardo si osserva come, a fronte di un centrosinistra ancora impegnato a definire i propri equilibri interni, la coalizione di governo avrebbe oggi l’opportunità di giocare d’anticipo. Individuare subito un profilo unitario consentirebbe di avviare una campagna elettorale lunga e strutturata, massimizzando le possibilità di successo nel capoluogo lombardo.

Eppure, il cantiere milanese resta completamente fermo. Fonti di primo piano vicine alla premier confermano che l’impasse è totale e che, in assenza di una schiarita sui temi nazionali, la decisione finale – considerati il veto della Lega sull’azzurro Matteo Perego e di Forza Italia sull’eurodeputata del Carroccio Silvia Sardone – potrebbe slittare addirittura a dopo le festività natalizie. A microfoni spenti, diversi esponenti della stessa maggioranza definiscono questo ritardo una vera e propria “follia” politica, consapevoli che ogni settimana persa riduce il vantaggio competitivo accumulato finora.

Oltre alle divisioni su manovra e politica estera, pesano infatti i veti incrociati sui nomi in campo per Palazzo Marino. Sul tavolo restano le opzioni legate ai singoli partiti: Forza Italia guarda con interesse al profilo di Matteo Perego, mentre la Lega continua a puntare su Silvia Sardone. Sullo sfondo rimane l’ipotesi di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, la cui candidatura viene però considerata sempre più defilata rispetto alle dinamiche principali.

Finché non verrà sciolto il nodo degli equilibri nazionali tra Palazzo Chigi, via Bellerio e via Nazionale, anche la partita per il futuro sindaco di Milano sembra destinata a rimanere in ostaggio dei veleni della politica romana.

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