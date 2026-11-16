Verso Direzione Nord: che domande vorreste porre al sindaco Sala? SONDAGGIO

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

Il programma per la XXX edizione di Italia Direzione Nord del 23 novembre, dalle 9.30 alle 20 in Triennale a Milano, sta prendendo forma. Sarà una giornata intensa, aperta dal sindaco Beppe Sala, che proseguirà con la presenza di numerosi ministri, rappresentanti delle aziende del settore dell’energia, dei trasporti, dell’innovazione. Sono stati invitati anche tutti i candidati sindaci potenziali di Milano. QUI è possibile già registrarsi per l’evento

In vista dell’incontro del mattino con il sindaco Beppe Sala, la newsletter Frontale di Fabio Massa ha lanciato un sondaggio tra i suoi lettori. Quali domande vogliamo fare al sindaco uscente? La scelta è tra questi quesiti (Ovviamente si può sempre scrivere a [email protected] per proporre altre domande):

“Sindaco, ma alla fine Milano è diventata la città che aveva in mente quando si è candidato la prima volta?”

“Milano è diventata più bella, più internazionale, più ricca. Ma è diventata anche più felice?”

“E’ più contento di aver dato a Milano un nuovo stadio o più dispiaciuto di doverle togliere quello vecchio?”

“In dieci anni da sindaco, le è mai capitato di tornare a casa e pensare: questa cosa non dovevo proprio farla?”

“Qual è il consiglio più scomodo che darebbe al suo successore a microfoni spenti?”

Per votare, basta iscriversi a Frontale ed esprimere la propria preferenza QUI

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