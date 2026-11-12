Ci risiamo: nuovo allarme bomba nelle scuole, controlli in venti istituti milanesi

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Non si ferma l’ondata di allarmi bomba che da ieri sta interessando le scuole italiane. Anche nella mattinata di giovedì 12 novembre, centinaia di istituti hanno ricevuto messaggi di posta elettronica contenenti minacce sulla presunta presenza di ordigni all’interno degli edifici. Secondo i primi accertamenti, le nuove email sarebbero state inviate a circa 1.800 scuole in tutta Italia, facendo scattare controlli delle forze dell’ordine ed evacuazioni precauzionali in diverse località. La Lombardia è nuovamente tra le regioni interessate. A Milano sono stati effettuati accertamenti in numerosi istituti, mentre alcune scuole dell’hinterland e della provincia di Varese sono state evacuate. Segnalazioni sono arrivate anche da Como, Brescia, Pavia, Mantova e Bergamo. Rispetto alla giornata di mercoledì, quando gli allarmi avevano provocato evacuazioni diffuse, in molti casi è stata adottata una gestione differente dell’emergenza, mantenendo studenti e docenti nelle aule durante le verifiche.

Milano, nuove minacce alle scuole: evacuazioni a Cesano Boscone e Casorezzo

Nel capoluogo lombardo sono state registrate circa trenta segnalazioni alle forze dell’ordine da parte di istituti di diverso ordine e grado. Secondo un successivo aggiornamento dell’Ansa, sono una ventina le scuole milanesi nelle quali sono stati effettuati controlli. In città non risultano evacuazioni, mentre nella provincia sono stati adottati provvedimenti precauzionali a Cesano Boscone e Casorezzo. A Cesano Boscone, nell’hinterland sud-occidentale, sono state evacuate le sei sedi di un istituto comprensivo. A Casorezzo, nell’Alto Milanese, l’evacuazione ha riguardato un plesso scolastico. Nel Legnanese è stato inoltre evacuato l’istituto Marcora di Inveruno. Negli altri istituti interessati dalle segnalazioni, le attività didattiche sono generalmente proseguite in attesa dell’esito degli accertamenti.

Allarmi bomba nel Varesotto: studenti fuori dalle aule in diversi comuni

La nuova ondata di minacce ha coinvolto anche numerose scuole della provincia di Varese, dove sono state disposte ulteriori evacuazioni. A Solbiate Arno è stato evacuato l’istituto comprensivo Galvaligi, insieme alla scuola primaria di Carnago, appartenente allo stesso comprensivo. Provvedimenti analoghi hanno interessato l’istituto comprensivo di Ispra, che comprende anche le sedi di Ranco, Angera, Taino e Cadrezzate. Altre segnalazioni sono arrivate da Uboldo e Castiglione Olona, dove sono stati avviati controlli. La gestione delle segnalazioni è stata differenziata tra gli istituti, sulla base delle verifiche effettuate e delle disposizioni ricevute.

Le email di minaccia a 1.800 scuole: diversi mittenti, domini nelle Filippine

Dai primi accertamenti emergono nuovi particolari sulle comunicazioni che hanno provocato gli allarmi. Il messaggio sarebbe stato recapitato poco prima delle 10 a circa 1.800 istituti italiani. Il contenuto risulterebbe identico a quello delle altre email della giornata, ma questa volta i messaggi sarebbero partiti da diversi indirizzi di posta elettronica con domini nelle Filippine. Anche le nuove comunicazioni risultano firmate con il nome di Mikhail Andropov, già comparso nei messaggi minatori inviati mercoledì. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza delle email e di risalire agli autori. La presenza di domini riconducibili alle Filippine non dimostra, di per sé, che i messaggi siano stati inviati materialmente da quel Paese.

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