Elezioni politiche a novembre del 2027, in primavera solo le Comunali. Il piano del Centrodestra per tornare al governo con la nuova legge elettorale

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All’indomani del via libera definitivo alla nuova legge elettorale – il cosiddetto Stabilium o Melonellum – i grandi retroscenisti della stampa nazionale hanno subito rispolverato il riflesso condizionato della politica italiana: l’allarme del voto imminente. Da questa mattina, venerdì 9 ottobre, i principali quotidiani, a partire da Repubblica, aprono con scenari di scioglimento anticipato delle Camere e urne già nella primavera del 2027, al netto di quelli che saranno i successivi e inevitabili passaggi davanti alla Corte Costituzionale. Tutte bufale. Fonti ai massimi livelli della maggioranza rivelano a Milano Quotidiano uno scenario completamente diverso e un piano strategico curato nei minimi dettagli.

In primavera le urne si apriranno, ma solo per le elezioni amministrative. Sarà una tornata locale massiccia e cruciale, che vedrà al voto grandi metropoli come Milano, Roma, Torino e Napoli. Ma per quanto riguarda le elezioni politiche, l’obiettivo di Giorgia Meloni è radicalmente un altro ed è pienamente condiviso con gli alleati Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Il centrodestra è compatto: si voterà nell’autunno del 2027, precisamente a novembre.

Nella seconda metà del 2027 margini amplissimi per manovre popolari

Dietro questa data c’è un disegno politico ed economico perfetto, che poggia su scadenze europee e di finanza pubblica ben precise. Nel corso del 2027, infatti, l’Italia uscirà ufficialmente dalla procedura d’infrazione dell’Unione europea per deficit eccessivo. Che il via libera formale arrivi a giugno o a settembre, il risultato non cambia: per la seconda metà dell’anno il governo avrà margini di manovra amplissimi, finora impensabili.

Il piano prevede quindi di anticipare i tempi della sessione di bilancio, istruendo la manovra già in estate, a giugno. Con la fine dei vincoli europei, l’esecutivo potrà varare una legge di bilancio super espansiva, una manovra “elettorale” nel senso più strategico del termine, ricca di misure popolari e di forte impatto per famiglie e imprese.

Sarà il perfetto spot elettorale per chiudere la legislatura. Subito dopo l’approvazione blindata della manovra, i cittadini saranno chiamati al voto a novembre 2027. Una strategia lineare con cui il centrodestra è convinto di potersi presentare agli elettori rivendicando i risultati economici e la ritrovata centralità europea, con un unico obiettivo politico: riconsegnare le chiavi di Palazzo Chigi a Giorgia Meloni per un secondo mandato consecutivo.

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