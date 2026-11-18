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Emanuele Fiano lascia il Partito democratico. Una rottura politica e personale, annunciata in lacrime questa mattina, mercoledì 18 novembre, durante la trasmissione di Telelombardia condotta da Giorgia Colombo. A determinare la decisione dello storico esponente dem milanese è stata la posizione assunta dal partito sulla legge contro l’antisemitismo, approvata ieri in Parlamento senza il sostegno del Pd. Un dissenso che Fiano aveva già indicato come decisivo per la propria permanenza nel partito e che ora si traduce in un addio che l’ex parlamentare considera irrevocabile.

Fiano lascia il Partito democratico: decisivo il voto sull’antisemitismo

La frattura si è consumata attorno al provvedimento legislativo sull’antisemitismo. Fiano aveva più volte avvertito che un mancato sostegno del Pd avrebbe rappresentato per lui una linea di demarcazione politica impossibile da superare. Il voto parlamentare ha così segnato la conclusione di un lungo percorso di militanza nel Partito democratico. Un passaggio che Fiano ha vissuto con evidente commozione, fino alle lacrime durante l’annuncio televisivo.

La telefonata di Elly Schlein: “Mi ha chiamato, ma non cambio decisione”

A tentare di ricucire lo strappo è stata la stessa segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha contattato Fiano nella serata precedente al voto per cercare di convincerlo a riconsiderare la propria posizione. “È stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me quella scelta del Pd rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel partito”, ha raccontato Fiano a Telelombardia.

Un confronto che, nonostante la distanza politica, si è svolto in un clima di rispetto reciproco. “Lei si è detta molto dispiaciuta, abbiamo parlato in maniera devo dire anche affettuosa… è stata una conversazione fra persone che si conoscono da tanto tempo”. Ma il tentativo della segretaria non è bastato a modificare la posizione dell’ex parlamentare: “Questo non cambia il mio pensiero e la mia decisione di lasciare il Partito democratico”. La decisione di Fiano arriva all’indomani del voto definitivo della Camera, che il 17 novembre ha approvato la legge con 147 voti favorevoli, 93 contrari e 5 astenuti, tra cui alcuni parlamentari del Pd.

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