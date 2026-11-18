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Ci sono rotture politiche che si consumano tra le correnti, le poltrone e i congressi. E poi ci sono quelle che hanno a che fare con qualcosa di più profondo. Con la propria storia, con le convinzioni, con i limiti oltre i quali non si è disposti ad andare. Emanuele Fiano lascia il Partito democratico. E lo fa in lacrime, in diretta a Telelombardia, dopo la decisione dei dem di non sostenere il disegno di legge sull’antisemitismo approvato ieri in Parlamento.

Non uno qualunque, per intenderci. Fiano è uno degli esponenti storici del Pd, una figura che ha attraversato per anni la vita del partito. E che adesso decide di chiudere quella porta. Il motivo? Il voto contrario alla legge contro l’antisemitismo. Una scelta che l’ex parlamentare considera incompatibile con la propria permanenza tra i democratici. Ma c’è un particolare che rende questa vicenda ancora più significativa. Fiano ha appreso dell’orientamento del suo partito mentre si trovava a Birkenau, nel luogo simbolo dello sterminio degli ebrei. Proprio lì, davanti alla memoria dell’Olocausto, è arrivata la notizia destinata a segnare la fine della sua esperienza politica nel Pd. Una coincidenza che pesa, soprattutto per il significato personale che quel luogo riveste per Fiano.

E Elly Schlein? La segretaria ha provato a ricucire. Lo ha chiamato ieri sera, prima del voto, nel tentativo di convincerlo a ripensarci. Ma la telefonata, pur cordiale e affettuosa, non è bastata. “È stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me quella scelta del voto del Partito democratico rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel Pd”, ha raccontato Fiano, visibilmente commosso. Poi la precisazione, che chiude definitivamente la vicenda: “Lei si è detta molto dispiaciuta, abbiamo parlato in maniera devo dire anche affettuosa… è stata una conversazione fra persone che si conoscono da tanto tempo. Però questo non cambia il mio pensiero e la mia decisione di lasciare il Partito democratico”.

Insomma, nessuna trattativa, nessun ripensamento. Lo strappo è consumato. E questa volta non si discute di alleanze, candidature o equilibri interni. Al centro c’è l’antisemitismo, una questione sulla quale Fiano ritiene che il suo partito abbia oltrepassato una linea invalicabile. Il Pd perde così uno dei suoi volti storici, mentre Schlein deve fare i conti con una frattura che va ben oltre le consuete divergenze parlamentari. Perché il punto politico, adesso, è proprio questo: come può un partito tenere insieme sensibilità tanto distanti su una questione così delicata?

Anche per questo motivo nelle ultime ore si è parlato di una frattura insanabile con i riformisti, da tempo in attesa di risposte da parte della segretaria, che sembra disposta a tutto pur di tenere in piedi l’alleanza con Conte e Avs, anche a modificare la linea storia del partito su temi fondamentali. Il voto di ieri potrebbe aver tracciato un solco all’interno del Pd, con buona pace di chi parla di coesione e di unità.

Massimo Balsamo, 18 novembre 2026

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