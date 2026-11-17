Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

La legge contro l’antisemitismo è stata approvata definitivamente dalla Camera, ma il voto lascia aperta una frattura politica nel Partito democratico. Il provvedimento passa con 147 sì, 93 no e 5 astenuti, tra cui esponenti dell’area riformista dem. Respinti tutti gli emendamenti delle opposizioni, il testo ottiene il sostegno del centrodestra, di Italia viva, Azione e di alcuni deputati del Misto, tra cui Benedetto Della Vedova di +Europa. Contrari invece Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e, questa volta, anche il Pd. Già, perché a Palazzo Madama i democratici avevano scelto la strada dell’astensione. A Montecitorio, invece, hanno deciso di votare contro. Non tutti, però.

Il nodo è la definizione operativa di antisemitismo elaborata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), che il provvedimento recepisce insieme ai relativi indicatori. Secondo Pd, M5S e Avs, il rischio è che il contrasto all’odio antiebraico finisca per sovrapporsi alla legittima critica delle politiche dello Stato di Israele, comprimendo la libertà di espressione. Una preoccupazione respinta dai sostenitori della legge, che ricordano come il testo tuteli espressamente la libertà di critica politica, di manifestazione del pensiero e di associazione. Il provvedimento, inoltre, non introduce nuovi reati o nuove sanzioni penali, ma prevede una strategia nazionale di contrasto all’antisemitismo e iniziative di formazione e prevenzione.

La questione politicamente più delicata riguarda però Elly Schlein. Perché la linea del no non ha convinto tutti i parlamentari democratici. Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle e Piero Fassino, tra gli esponenti riformisti che avevano espresso perplessità sulla posizione del partito, hanno sostenuto la necessità di non bocciare il provvedimento. E il risultato finale, con cinque astensioni complessive, fotografa una divisione che era già emersa al Senato, quando sei parlamentari del gruppo Pd avevano votato a favore della legge nonostante l’indicazione di astenersi. Tra loro anche Graziano Delrio, che aveva presentato una delle proposte da cui è nato il testo definitivo.

A chiedere una soluzione condivisa era stata anche Liliana Segre, che aveva auspicato un’approvazione unanime e suggerito la possibilità di precisare ulteriormente che criticare Israele, come qualsiasi altro Stato, non costituisce automaticamente antisemitismo. La mediazione, però, non è arrivata. La maggioranza ha respinto le proposte di modifica, mentre il centrosinistra si è presentato al voto diviso: da una parte Pd, M5S e Avs, dall’altra Italia viva e Azione, favorevoli a una legge che, secondo loro, non ha «finalità politiche».

Il risultato è che la legge contro l’antisemitismo ha concluso il suo percorso parlamentare senza un’intesa bipartisan. Per il centrodestra rappresenta uno strumento di tutela contro l’odio antiebraico; per i partiti contrari rimangono dubbi sulle conseguenze per la libertà di espressione. E nel Pd resta una questione tutta politica: come tenere insieme sensibilità differenti su Israele, antisemitismo e diritti costituzionali. Una divisione che il voto di Montecitorio non ha risolto. Semmai, ha reso ancora più evidente.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).