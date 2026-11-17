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La questione San Siro torna ad alimentare le tensioni all’interno della maggioranza di Palazzo Marino. Al centro del confronto non c’è soltanto il futuro dello stadio Meazza, ma anche il rapporto tra il Consiglio comunale e la giunta guidata da Giuseppe Sala. A riaprire lo scontro è stato Alessandro Giungi, consigliere comunale del Partito democratico, che durante l’ultima seduta di lunedì 16 novembre ha contestato all’amministrazione la mancata attuazione dell’ordine del giorno approvato dall’aula sulla Valutazione ambientale strategica (VAS) e sulla Valutazione di impatto sanitario (VIS) del progetto per il nuovo stadio. Un intervento particolarmente critico, culminato nella domanda rivolta alla giunta: “Quale rispetto avete per il Consiglio comunale?”. Parole accolte dagli applausi dell’opposizione di centrodestra e che rendono evidente una frattura già emersa più volte nella maggioranza sul destino di San Siro.

Giungi, da tempo contrario alla demolizione del Meazza insieme al collega Enrico Fedrighini, contesta soprattutto la scelta di non dare seguito all’indirizzo espresso dal Consiglio comunale, che aveva chiesto di sospendere il percorso della VAS per integrare le valutazioni sugli effetti sanitari dell’intervento. Una richiesta che si inserisce anche nelle mobilitazioni dei comitati cittadini contrari al progetto.

La questione, per il consigliere dem, va oltre il singolo dossier urbanistico e investe il ruolo stesso dell’assemblea elettiva, le cui indicazioni, sostiene, vengono talvolta disattese quando non coincidono con le posizioni del sindaco. Ma lo sguardo è rivolto anche alle elezioni comunali del 2027, quando il futuro dell’area di San Siro potrebbe tornare al centro del confronto tra i candidati alla successione di Sala. Milano Quotidiano ne ha parlato con Alessandro Giungi. L’INTERVISTA

Consigliere Giungi, durante l’ultima seduta ha accusato la giunta di non rispettare il Consiglio comunale, ricevendo anche gli applausi dell’opposizione. Non teme che uno scontro così esplicito con Sala possa accentuare le divisioni nella maggioranza e favorire il centrodestra?

Quando intervengo in aula non mi preoccupo di stabilire se le mie parole possano piacere o meno all’opposizione. Intervengo perché ritengo di avere qualcosa da dire. In questo caso ho trovato fuori luogo che non sia stato dato seguito a un ordine del giorno approvato appena una settimana prima. Per me è inaccettabile. Ho richiamato anche altri precedenti, come la questione della costituzione di parte civile nei procedimenti relativi ai Cpr. Mi sembra evidente che il sindaco non stia rispettando il Consiglio comunale.

L’associazione Gruppo Verde San Siro chiede di fermare gli interventi irreversibili prima che venga effettuata la Valutazione di impatto sanitario, prospettando anche iniziative giudiziarie. Ritiene che il mancato approfondimento degli effetti sulla salute possa compromettere l’iter del nuovo stadio?

Il punto riguarda la Valutazione di impatto sanitario, che può essere svolta insieme alla VAS. Non credo che la questione sia necessariamente legata a una futura decisione dei tribunali. Il problema, prima ancora che giudiziario, è politico. La nostra richiesta nasce dalla volontà di garantire una maggiore tutela della salute dei cittadini milanesi. I comitati, naturalmente, sono liberi di intraprendere tutte le iniziative che ritengono opportune. Ma l’ordine del giorno approvato dal Consiglio forniva un’indicazione metodologica molto chiara. L’esperienza dell’Emilia-Romagna dimostra che è possibile procedere nel modo che abbiamo richiesto.

Nel suo intervento ha richiamato anche altri casi in cui gli indirizzi del Consiglio sarebbero rimasti senza seguito: dalle Olimpiadi a costo zero alla costituzione di parte civile nelle vicende dei Cpr, fino alle interrogazioni che attendono una risposta da oltre 600 giorni. Si tratta di singole divergenze politiche oppure ritiene che esista un problema più generale nel rapporto tra giunta e Consiglio?

Non accade sempre. Il problema emerge soprattutto quando le indicazioni del Consiglio riguardano questioni sulle quali il sindaco ha una posizione diversa. In quei casi, in qualche modo, si trova una strada per non dare attuazione a quanto approvato. Consiglio comunale e giunta sono due organi distinti, ciascuno con le proprie prerogative. A volte, invece, il Consiglio viene utilizzato per rilanciare determinate questioni senza che poi agli indirizzi espressi seguano le conseguenze che dovrebbero esserci. Non condivido queste modalità e ho ritenuto giusto dirlo pubblicamente. Non ho difficoltà a esprimere quello che penso.

Lei è da sempre contrario alla demolizione del Meazza. Considerando lo stato attuale del progetto, ritiene che ci siano ancora margini per ripensare il futuro dello stadio oppure sarà la prossima amministrazione a dover affrontare le conseguenze delle decisioni prese oggi? E come giudica, su questo tema, le posizioni dei possibili candidati sindaco del centrosinistra?

Credo che sarà una questione che il prossimo sindaco dovrà affrontare con molta attenzione. Mi sembra che quasi tutti i possibili candidati del centrosinistra abbiano espresso posizioni interessanti. Penso soprattutto a Pierfrancesco Majorino, ma anche a Goisis e a Cossutta. Tutti, pur con accenti e sensibilità differenti, hanno dato segnali importanti. Anche Pacini ha fatto la sua parte. L’unica che mi sembra non abbia assunto una posizione analoga è Anna Scavuzzo, che del resto ha sottoscritto la delibera sullo stadio.

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