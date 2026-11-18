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Emanuele Fiano non è un uomo che suscita necessariamente simpatia. Ha idee nette, posizioni spesso divisive e un modo di fare politica che può non piacere. Ma la simpatia è una cosa, il rispetto un’altra. E la sua decisione di lasciare il Partito Democratico merita una riflessione che vada oltre gli steccati ideologici. Fiano ha rotto con il suo partito dopo lo scontro sulla legge contro l’antisemitismo. Una decisione che lui riconduce a una questione di coscienza, prima ancora che di appartenenza politica. Avrebbe potuto restare, ingoiare il rospo, accettare l’ennesimo compromesso. In politica è un esercizio diffusissimo: si sacrifica un principio oggi per salvare una posizione domani. Fiano ha scelto diversamente.

C’è poi una questione che dovrebbe stare al di sopra delle bandiere: l’antisemitismo non è un’opinione politica. È un pregiudizio che la storia ha già mostrato dove può condurre. Combatterlo non significa rinunciare a criticare il governo israeliano, le sue decisioni o la guerra a Gaza. Significa saper distinguere la legittima critica politica dall’odio verso gli ebrei. Una distinzione elementare, eppure troppo spesso smarrita nel frastuono delle piazze e dei social.

La memoria della Shoah non può ridursi a una cerimonia del 27 gennaio, con qualche corona di fiori e i discorsi di circostanza. Deve tradursi nella capacità di riconoscere e contrastare l’antisemitismo anche quando si presenta sotto forme nuove, magari mascherato da slogan politici. Naturalmente una legge può essere discussa, migliorata o contestata. Ma il contrasto all’odio antiebraico dovrebbe costituire un terreno comune, non una bandiera da contendersi.

Fiano è figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz. Per lui quella memoria non è una pagina di un libro di storia. È una vicenda familiare, un’eredità morale che attraversa le generazioni.

Resta infine la questione politica. Quanto vale oggi la coerenza, in un mondo dove cambiare idea per convenienza è diventato quasi una professione?

Non occorre dare ragione a Fiano su tutto per comprendere il significato della sua rottura. La libertà di coscienza comporta anche il diritto di dissentire dal proprio partito, assumendosene le conseguenze.

E una democrazia matura dovrebbe saper discutere le ragioni di quel dissenso senza trasformare ogni divergenza in una scomunica. Perché le tessere si possono cambiare, le alleanze pure. I principi, quando sono autentici, dovrebbero resistere un po’ più a lungo.

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