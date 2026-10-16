Fabrizio Corona era all’inseguimento di Stefano De Martino quando è stato fermato dai carabinieri: la clamorosa ndiscrezione

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Emergono nuovi particolari sull’inseguimento che la sera del 14 ottobre ha coinvolto Fabrizio Corona e i carabinieri nel centro di Milano. All’origine della vicenda ci sarebbe infatti un altro volto noto dello spettacolo: Stefano De Martino. L’ex re dei paparazzi, alla guida del suo suv, avrebbe seguito il conduttore di Affari Tuoi, che si trovava in sella alla sua nuova motocicletta. Sarebbe stato proprio De Martino, insospettito dalla condotta dell’automobilista, a segnalare alle forze dell’ordine quanto stava accadendo.

Corona inseguiva Stefano De Martino? La ricostruzione della serata

A rivelare il retroscena è il settimanale Oggi, che ricostruisce quanto accaduto intorno alle 20.30 tra corso Sempione e via Moscati. Secondo questa versione, Corona avrebbe inseguito De Martino per le strade milanesi, attirando l’attenzione del conduttore televisivo, che avrebbe quindi contattato i carabinieri per segnalare la guida spericolata del suv. I militari del Nucleo radiomobile, individuato il veicolo, hanno cercato di fermarlo per un controllo. Corona, tuttavia, non avrebbe rispettato l’alt, proseguendo la marcia. Ne è nato un breve inseguimento, durato poco più di 500 metri, al termine del quale l’automobile è stata bloccata.

Fabrizio Corona senza patente, il suv sottoposto a sequestro

Una volta fermato, Corona è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri di via Vincenzo Monti per gli accertamenti. Dai controlli è emerso che il suv era già sottoposto a fermo amministrativo ed è stato quindi sequestrato. L’ex agente fotografico è risultato inoltre privo di patente ed è stato denunciato per la violazione dell’articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada, relativo al mancato rispetto dell’ordine di fermarsi impartito dalle forze dell’ordine.

Un dettaglio significativo riguarda però l’identità del motociclista. Negli atti dei carabinieri non comparirebbe infatti il nome di Stefano De Martino, ma soltanto il riferimento generico a un “motociclista”. La sua presenza nella vicenda emerge dunque dalla ricostruzione giornalistica e non risulta esplicitamente identificata nei verbali.

Perché Corona avrebbe inseguito De Martino?

Resta da chiarire il motivo per cui Fabrizio Corona avrebbe seguito il conduttore televisivo. Non è noto se stesse cercando di raccogliere materiale per uno dei suoi contenuti social o se alla base dell’episodio ci fossero altre ragioni. L’accaduto arriva peraltro in un periodo movimentato per l’ex re dei paparazzi. Nei giorni precedenti Corona aveva raccontato di essere stato circondato e aggredito da un gruppo di sei persone, che gli avrebbero sottratto due collanine del valore complessivo di alcune centinaia di euro. Nell’episodio avrebbe riportato lievi escoriazioni, senza ricorrere alle cure ospedaliere. Ora, dopo la denuncia e il sequestro del suv, resta aperto l’interrogativo sulle ragioni dell’inseguimento a Stefano De Martino.

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