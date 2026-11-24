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Dopo l’incontro della scorsa settimana a Palazzo Marino con il sindaco Beppe Sala e la vicesindaca Anna Scavuzzo, lunedì 23 novembre il Comitato delle Famiglie Sospese ha ricevuto la visita di due aspiranti alla guida della città: Matteo Perego, candidato indicato da Forza Italia, e Pierfrancesco Majorino, in corsa per le primarie del centrosinistra. Entrambi si sono recati nel cantiere di via Baldinucci 46, dove prosegue la veglia notturna delle famiglie coinvolte nel blocco dell’edilizia milanese. Giovedì 26 novembre è attesa anche l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone.

Come riportato da Il Giorno, il Comitato ha sottoposto ai due esponenti politici una medesima richiesta: assumere impegni precisi per garantire regole certe all’urbanistica milanese e promuovere l’approvazione di una norma nazionale che tuteli anche quanti hanno acquistato casa in buona fede. Perego, intervenendo successivamente alla XXX edizione di Italia Direzione Nord, ha definito la situazione dell’edilizia milanese un “pantano”, chiamando in causa le responsabilità politiche dell’attuale amministrazione. Majorino ha invece lanciato la proposta di sottoscrivere un documento comune tra tutti i candidati sindaco, con impegni chiari e verificabili per individuare una soluzione condivisa alla vicenda delle Famiglie Sospese.

Una possibile iniziativa bipartisan che incontra il favore del Comitato, impegnato da mesi a sollecitare risposte tanto sul piano amministrativo locale quanto su quello legislativo nazionale. Ne abbiamo parlato con Filippo Maria Borsellino, portavoce del Comitato Famiglie Sospese. L’INTERVISTA

Borsellino, come valuta le visite di Perego e Majorino? Avete riscontrato una concreta disponibilità ad affrontare il problema o temete che la vostra vicenda possa diventare soprattutto un tema di campagna elettorale?

Credo che in questo momento, in cui la campagna elettorale non è ancora entrata nel vivo, questi incontri siano stati utili. Ci sono persone che, pur partendo da posizioni politiche differenti, hanno a cuore il futuro di Milano. E mantenere tutti questi spazi inutilizzati non fa certamente il bene della città, né dal punto di vista sociale né da quello economico.

Quale dei due candidati le è sembrato più convincente?

Credo che entrambi, così come gli altri candidati, abbiano la possibilità di intervenire già nell’immediato, perché ricoprono ruoli importanti all’interno delle rispettive forze politiche. A convincermi maggiormente sarà chi riuscirà non soltanto a proporre delle soluzioni, ma anche a concretizzarle.

Majorino ha proposto un documento condiviso tra tutti i candidati sindaco, che impegni trasversalmente le forze politiche a trovare una soluzione per le Famiglie Sospese. Può essere un primo passo significativo?

Sicuramente è una proposta positiva, anche perché rappresenterebbe un segnale importante nei confronti degli uffici comunali che si occupano di urbanistica. Siamo di fronte a un’inchiesta che continua a produrre conseguenze sulle famiglie, nonostante siano già intervenute pronunce giudiziarie che hanno smentito alcune delle contestazioni della Procura. Il disagio ricade soprattutto su chi ha acquistato casa. Per questo riteniamo fondamentale una presa di posizione delle istituzioni, a partire dalla politica locale.

A quasi due anni e mezzo dall’inizio delle inchieste, cosa impedisce ancora alla politica di individuare una soluzione normativa?

Avevamo un provvedimento che aveva raccolto un consenso trasversale alla Camera, ma il cui iter si è poi arenato. Se in precedenza le inchieste giudiziarie potevano essere addotte come una ragione per non procedere, oggi, alla luce degli sviluppi giudiziari, faccio ancora più fatica a comprendere perché non si possa portare a termine un progetto di revisione della normativa nazionale. Del resto, non è ragionevole pensare di governare i processi di rigenerazione urbana di tutto il Paese facendo riferimento a una disciplina che affonda le proprie radici negli anni Quaranta del secolo scorso.

La scorsa settimana avete incontrato Sala e Scavuzzo a Palazzo Marino. Avete finalmente registrato qualche progresso concreto sul fronte dello sblocco dei cantieri?

Sì, c’è stato il rilascio di un primo titolo edilizio. L’impressione che ho ricavato dall’incontro è che ci sia vicinanza da parte dell’amministrazione, ma che dovremo ancora battagliare per ogni singolo titolo. Ci sono situazioni che possono essere risolte a livello locale, attraverso il lavoro degli uffici comunali. È evidente, tuttavia, che un intervento legislativo nazionale imprimerebbe una svolta importante all’intera vicenda, contribuendo a superare molte delle difficoltà che ancora oggi ci troviamo ad affrontare.

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