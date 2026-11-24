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Domani sera alle 19.45 Milano Hockey Club torna sul ghiaccio della Fiera Ice Arena per il turno infrasettimanale di win2day ICE Hockey League per affrontare l’EC iDM Wärmepumpen VSV di Villach. Sarà la prima partita dopo la conclusione del rapporto con Doug Shedden, ufficializzato ieri dal club. In panchina ci sarà l’assistant coach Pekka Kangasalusta, che guida la squadra ad interim. Rossoblu milanesi, che finora hanno raccolto 28 punti in 22 partite, che arrivano da un weekend difficile con la doppia sconfitta consecutiva contro i Vienna Capitals. Sabato 1-2 all’overtime e domenica 2-6.

“Ora più che mai è il momento di esserci gli uni per gli altri e di aiutarci il più possibile, perché ci siamo dentro insieme. Il modo migliore per invertire la rotta è aiutarci a vicenda, restare uniti e mettere tanto cuore”, spiega il veterano svedese Mikael Frycklund. “Per noi conta il risultato. A Villach abbiamo fatto una buona partita ed eravamo avanti di due gol, ma poi li abbiamo lasciati rientrare. Hanno pareggiato sul 5-5 nel finale e abbiamo perso ai rigori, è stata dura. Ora il nostro compito principale è prendere i tre punti e chiudere la partita nei 60 minuti”.

Ancora assenti Nick Caamano e Wade Allison, le cui condizioni vengono valutate settimana per settimana. Diego Kostner e Michael Dal Colle sono in dubbio per un attacco influenzale. Il difensore Fedor Gordeev non è ancora arrivato a Milano e non sarà quindi a disposizione. Nel corso del primo intervallo il club presenterà al pubblico della Fiera Ice Arena la propria squadra femminile, le Milano HC Prospects Girls.

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