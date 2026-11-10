Garantisti con Galli. Ma Galli è stato garantista?

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Confesso che Massimo Galli non lo posso soffrire. Mai. Non mi piaceva in tv, non mi piaceva quando davanti alle telecamere diceva cose, e poi però c’erano tutti i comitati tecnici – di alcuni dei quali ha fatto parte per un certo tempo durante la pandemia – nei quali sedeva anche lui, che prendevano decisioni che poi venivano contestate da lui in diretta. Non mi piaceva l’alzare il ditino, il contestare ogni giorno, ogni ora quella amministrazione regionale che stava cercando di fare il massimo in una situazione impossibile. E’ stato poco? E’ stato tanto? E’ stato abbastanza? Questo non lo potrà giudicare nessuno se non la coscienza di ognuno di quelli che è stato chiamato a operare in quei momenti difficili, sei anni fa.

Massimo Galli non mi piaceva perché aveva dichiarato urbi et orbi la sua appartenenza all’area di sinistra. E lo dichiarava mentre allo stesso tempo attaccava la giunta di centrodestra. Non mi piaceva perché faceva polemica politica, ma non da politico. Però ho sempre pensato che l’inchiesta “concorsopoli” fosse una fuffa. Ironia della sorte, l’ha seguita per un pezzetto del suo percorso lo stesso pm del caso camici che vide coinvolto Attilio Fontana. Sono finite in modo diverso ma uguale. I camici con l’archiviazione di tutto, concorsopoli con l’assoluzione piena. Io sono sempre stato garantista, e pur non sopportando Galli in nessuna delle sue manifestazioni pubbliche (di quelle private non ho contezza) ho sempre pensato che sbatterlo sui giornali fosse una barbarie. Leggo le sue parole dopo l’assoluzione e ci vedo gli stessi drammi di persone che forse lui un tempo non avrebbe compreso: Mario Mantovani, Pietro Tatarella, Fabio Altitonante, e molti altri. Mi faccio una domanda: lui – che pure su questo non si è espresso – sarebbe stato garantista con il suo avversario politico Attilio Fontana?

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