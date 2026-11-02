Halloween a Milano, rissa e coltellate fuori dalla discoteca: tra gli arrestati il trapper Ddusi

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Doveva essere una notte di musica e divertimento, ma si è conclusa con cinque giovani in manette e due persone finite in ospedale. È successo a Milano, davanti al Main Club di via Boncompagni, dove nella notte di Halloween una discussione tra ragazzi è sfociata in una violenta rissa. Tra gli arrestati c’è anche Leonardo Siddu, 21 anni, noto come Ddusi, trapper e producer della scena musicale milanese. A riferirlo è Repubblica. Tutto è accaduto intorno alle 2.30 del 1° novembre, mentre all’interno della discoteca era in corso un evento con l’esibizione del trapper Melons. Nel cortile esterno del locale si sono incrociati due gruppi di giovani. Da una parte due ragazzi arrivati dalla provincia di Bergamo, dall’altra Ddusi, Giona Zumaglini, 22enne stylist che ha collaborato anche con Artie5ive, e la fidanzata di quest’ultimo.

Il coltello passato dalla fidanzata durante la rissa

A far esplodere la violenza non sarebbe stato un litigio precedente o un conto in sospeso, ma un semplice scambio di sguardi. Una provocazione che avrebbe acceso gli animi fino a trasformare la discussione in uno scontro fisico. La situazione è precipitata rapidamente. I ragazzi hanno iniziato a spingersi, poi sono arrivati pugni e calci. Nel pieno della colluttazione, secondo la ricostruzione dei fatti, la fidanzata di Zumaglini avrebbe passato al compagno un coltello a serramanico con una lama di dieci centimetri. L’arma sarebbe stata utilizzata per colpire uno degli avversari a una gamba. A documentare quanto accaduto ci sono anche le registrazioni delle telecamere di sicurezza della discoteca, che hanno ripreso i momenti più concitati dello scontro.

Due ragazzi in ospedale e cinque arresti

Ad evitare che la situazione degenerasse ulteriormente sono stati i buttafuori del Main Club. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti per dividere i giovani, bloccare la rissa e chiamare i soccorsi attraverso il numero unico di emergenza 112. Il bilancio è di due feriti. Ddusi avrebbe riportato una frattura al naso, mentre uno dei ragazzi bergamaschi è stato medicato al Policlinico di Milano per una ferita da coltello alla gamba. Per lui i medici hanno stabilito 15 giorni di prognosi. La notte si è conclusa con l’arresto di tutti e cinque i partecipanti alla rissa. Per Zumaglini e la fidanzata, oltre al coinvolgimento nello scontro, sono state contestate anche le ipotesi di lesioni aggravate e porto abusivo di arma in concorso.

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