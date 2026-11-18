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Colpaccio di mercato per il Milano Hockey Club che inserisce un altro rinforzo di qualità e esperienza internazionale annunciando l’ingaggio del difensore canadese, di origine russa, Fyodor Gordeyev. Veterano 27enne che vanta un bagaglio di esperienze maturate tra hockey nordamericano ed europeo, unendo fisicità, presenza difensiva e capacità di contribuire alla manovra offensiva: Gordeyev vestirà la maglia numero 36 e sarà a disposizione di coach Doug Shedden a partire dalla prossima settimana.

“Non vedo l’ora di vivere in città a Milano e di giocare per questa squadra: mi è sembrata davvero la scelta giusta. Stavo attraversando un momento non semplice della mia carriera e avevo un paio di altre opzioni, ma ho visto in Milano la soluzione migliore”, le prime dichiarazioni da rossoblu di Gordeyev. Che si presenta così: “Sono un giocatore di stazza importante e voglio portare fisicità. Credo di essere un difensore solido nelle due fasi, in grado di aiutare la squadra sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Fuori dal ghiaccio vado molto d’accordo con tutti: voglio sentirmi parte della comunità e fare tutto il possibile per aiutare la squadra a vincere”.

Chi è Fyodor Gordeyev

Nato a Omsk, in Russia, il 27 gennaio 1999, Gordeyev si è trasferito con la famiglia a Toronto all’età di sette anni. In Canada ha diviso a lungo il proprio tempo tra hockey e pallacanestro, prima di scegliere definitivamente il ghiaccio nei primi anni dell’adolescenza. Alto 201 centimetri per 100 chilogrammi, è un difensore di stecca sinistra che abbina una struttura fisica imponente a una buona mobilità sul ghiaccio. Una curiosità del suo percorso riguarda proprio il ruolo: ha infatti iniziato a giocare come attaccante, prima di essere spostato stabilmente in difesa a 17 anni, al suo arrivo a Flint.

Dopo la trafila nei campionati giovanili dell’area di Toronto, nel 2015 è stato selezionato dagli Hamilton Bulldogs al terzo giro, con la 59ª scelta assoluta, dell’OHL Priority Selection. Nel settembre 2016 è passato ai Flint Firebirds, con cui ha disputato due stagioni e mezza nella Ontario Hockey League (OHL). Nel giugno 2017 è arrivata una tappa particolarmente significativa: la selezione al quinto giro del Draft NHL, con la 141ª scelta assoluta, da parte dei Toronto Maple Leafs.

Nel gennaio 2019 è approdato ai Guelph Storm, con cui pochi mesi più tardi ha conquistato il titolo della OHL, mettendo a referto 3 punti in 23 partite di playoff, e ha preso parte alla prestigiosa Memorial Cup, chiusa in semifinale. Il 30 maggio 2019 i Minnesota Wild ne hanno acquisito i diritti dai Maple Leafs, mettendolo contestualmente sotto contratto con un accordo triennale. Rientrato a Guelph per la stagione 2019/20, ha firmato la sua migliore annata a livello giovanile con 32 punti in 51 partite, frutto di 4 reti e 28 assist.

Il passaggio al professionismo lo ha portato a giocare con gli Iowa Wild in American Hockey League (AHL) e successivamente con Iowa Heartlanders e Maine Mariners in ECHL. Proprio con i Mariners ha vissuto una delle sue stagioni più produttive sul piano offensivo: nel 2022/23 ha totalizzato 33 punti in 63 partite di regular season, grazie a 12 reti e 21 assist e con un indice di +18, numeri significativi per un difensore.

Nell’estate del 2023 ha intrapreso una nuova esperienza, trasferendosi nel Paese d’origine per vestire la maglia del Sibir Novosibirsk, nella Kontinental Hockey League (KHL). Dopo una parentesi nuovamente in Nord America con i Maine Mariners nella seconda parte della stagione 2023/24, chiusa con 15 punti in 26 partite, nel maggio 2024 è tornato in Siberia, proseguendo il proprio percorso nella KHL. Nel 2025/26 ha preso parte ai playoff della Gagarin Cup, prima di disputare due incontri nell’attuale annata con la formazione di Novosibirsk. Con il Sibir ha collezionato complessivamente 129 presenze tra regular season e playoff, mettendo a segno 6 reti e 18 assist.

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