Hockey, il Milano HC ingaggia il portiere svedese Oscar Dansk

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Colpo importante per il Milano Hockey Club che si rinforza ingaggiando l’esperto portiere svedese Oscar Dansk, estremo difensore 32enne con importanti esperienze all’attivo nelle leghe professionistiche statunitensi in NHL e AHL.

Nato a Stoccolma il 28 febbraio 1994, Dansk porta a Milano un ampio bagaglio di esperienza internazionale, maturata tra Nord America ed Europa. Trasferitosi negli Stati Uniti a 13 anni, si è formato alla Shattuck-St. Mary’s prima di rientrare in Svezia nelle giovanili del Brynäs IF. Nel 2012 è approdato agli Erie Otters, in Ontario Hockey League, compagno di squadra della futura superstar Connor McDavid. Nel 2013/14 è stato inserito nel Third All-Star Team della lega e si è aggiudicato, insieme al compagno Devin Williams, il Dave Pinkney Trophy per la miglior media reti subite di squadra. Con le nazionali giovanili svedesi ha conquistato l’argento ai Mondiali Under 18 del 2012 e due argenti consecutivi ai Mondiali Under 20, nel 2013 e nel 2014. Nell’edizione 2014 è stato premiato come miglior portiere del torneo.

Selezionato dai Columbus Blue Jackets al Draft NHL 2012 con la 31ª scelta assoluta, la prima del secondo giro, Dansk ha esordito tra i professionisti con gli Springfield Falcons in American Hockey League. È poi rientrato in Svezia per due stagioni in Swedish Hockey League con il Rögle BK. Nell’estate 2017 si è legato ai Vegas Golden Knights, franchigia allora al debutto in NHL, con cui ha disputato 6 partite (4 vittorie). Proprio in maglia Golden Knights è stato protagonista di un momento storico. Il 27 ottobre 2017, alla seconda partenza da titolare in NHL, ha respinto tutti i 32 tiri dei Colorado Avalanche nel 7-0 della T-Mobile Arena, firmando il primo shutout nella storia della franchigia del Nevada. In NHL è stato poi messo sotto contratto prima dai Calgary Flames poi dagli Anaheim Ducks, giocando nei rispettivi farm team in AHL.

In AHL ha collezionato oltre 200 presenze di regular season con Springfield Falcons, Chicago Wolves, Henderson Silver Knights, Calgary Wranglers e San Diego Gulls, raggiungendo con Chicago la finale di Calder Cup nel 2019. Nel 2021/22 ha giocato in Kontinental Hockey League con lo Spartak Mosca, collezionando 22 presenze tra regular season e playoff con ottime percentuali, tanto da meritarsi la convocazione nella nazionale delle Tre Corone (2 presenze all’attivo). Nell’autunno 2025 è approdato al Rytíři Kladno, formazione della massima serie ceca. A Kladno ha condiviso lo spogliatoio con il leggendario Jaromir Jagr e con il difensore Wyatte Wylie, che ritroverà ora come compagno di squadra anche a Milano.

Dansk: “Ci sono potenzialità per arrivare lontano nei playoff”

“Sono molto felice di questa opportunità. Ho grande voglia di tornare a giocare – le prime dichiarazioni da rossoblu del portiere scandinavo – e di contribuire ai successi della squadra. Quando ho iniziato a informarmi sul Milano e ho analizzato il roster, mi sono convinto che ci siano le potenzialità per essere competitivi e arrivare lontano nei playoff. Naturalmente, il sogno sarebbe vincere il campionato e mi piacerebbe essere parte importante di questo percorso. Sono qui per vincere e ho la sensazione che tutti, all’interno del club, condividano la stessa ambizione. Dalla fine dello scorso campionato mi sono allenato a Calgary, continuando a prepararmi in attesa dell’occasione giusta. Non è facile – ha concluso Dansk – per un giocatore seguire l’hockey soltanto dalla televisione, per questo sono davvero grato al Milano per questa opportunità. Non vedo l’ora di tornare a far parte di uno spogliatoio, conoscere i miei nuovi compagni e iniziare a vincere qualche partita”.

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