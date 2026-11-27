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Stasera alle 19:45 va in scena il derby d’Italia di hockey, la grande sfida tra il Bolzano e il Milano. I rossoblù andranno a sfidare l’HCB Alto Adige Alperia nella bolgia della Sparkasse Arena di Bolzano. Trasferta vietata ai tifosi milanesi dopo gli scontri successivi al match di andata a ottobre, all’esterno della Fiera di Rho: le autorità competenti hanno vietato la vendita dei biglietti alle persone residenti in Lombardia. Il Milano Hockey Club invita i propri tifosi a tenerne conto e a seguire la partita in diretta su SportEurope.TV. Il Milano sale a Bolzano dopo il successo per 3-2 ai rigori di mercoledì alla Fiera Ice Arena , la prima partita con il finlandese Pekka Kangasalusta in panchina come head coach ad interim dopo l’esonero, deciso lunedì, del canadese Doug Shedden.

Rossoblù milanesi noni in classifica, con 30 punti in 23 partite, dopo il successo a Villach.

Nei tempi regolamentari hanno segnato Chad Pietroniro e Giordano Finoro, di Mikael Frycklund il rigore decisivo Bolzano secondo con 48 punti in 22 partite, frutto di 16 vittorie, con 89 gol segnati e 56 subiti. Nel weekend gli altoatesini hanno vinto entrambe le trasferte in Ungheria, 8-6 a Budapest contro il FTC e 5-2 a Székesfehérvár contro il Fehérvár. Mercoledì sera però hanno perso 0-2 in casa contro il KAC, cedendo il primo posto all’Olimpija Lubiana. I Foxes hanno in squadra il miglior marcatore e il miglior assistman della lega. Brad McClure ha segnato 18 gol, Cole Schneider ha servito 24 assist ed è il miglior realizzatore della squadra con 30 punti. Il power play del Bolzano è il terzo della lega. Il precedente stagionale risale all’11 ottobre alla Fiera Ice Arena: il Bolzano ha vinto 4-3 all’overtime una partita che il Milano aveva a lungo condotto.

I numeri del Milano

Tra i rossoblù il miglior marcatore è Blake McLaughlin con 9 gol. Il miglior assistman è il difensore Alex Grant con 14 assist. McLaughlin, Grant e Michael Dal Colle guidano la classifica a punti della squadra, con 18 punti ciascuno. Tra i pali Jacob Smith ha giocato 17 partite, con il 91,3% di parate e una media di 3,08 gol subiti.

Le parole di Chad Pietroniro

Chad Pietroniro, autore del primo gol contro il VSV, guarda avanti partendo dalla vittoria di mercoledì: «Di sicuro ripartiremo da lì, e speriamo di portare nella prossima partita tutta l’energia che ci ha dato quella vittoria». In carriera ha giocato sia da attaccante sia da difensore. Sul passaggio da un ruolo all’altro dice: «Sinceramente scendo in pista e faccio quello che c’è da fare, qualunque sia il ruolo. Non c’è molto da pensare: si tratta di reagire e basta». Sul Bolzano: «Ovviamente sono una buona squadra, sono nelle zone alte della classifica. Quella partita a casa nostra ce l’hanno strappata. Speriamo di andare nel loro palazzetto e prenderci una vittoria».

La situazione in casa Milano

Restano assenti Wade Allison e Nick Caamano. Ha invece recuperato dall’influenza Diego Kostner. Fedor Gordeev, che arriva a Milano nella giornata di venerdì, non è ancora disponibile.

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