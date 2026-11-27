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L’ho scritto mentre infuriava il dibattito su San Siro e il consiglio comunale aveva appena approvato la vendita del Meazza. Anna Scavuzzo si era appena conquistata il diritto di esserci, alle primarie per la scelta del prossimo sindaco (o sindaca) di Milano. Perché aveva tenuto il punto, si era presa la grana dell’urbanistica e poi quella di San Siro, e alla fine in qualche modo l’unica differenza che c’è tra qualcuno che parla e qualcuno che fa, sono proprio le cose fatte.

Ora la Scavuzzo scende in campo. Non è una candidatura debole, non è – almeno sulla carta – la più forte. E’ una candidatura che ha delle peculiarità. E’ la candidatura di una donna, come lei ci ha tenuto a specificare nel punto stampa prima della presentazione di ieri sera all’Elfo Puccini. E’ la candidatura di una amministratrice di lungo corso, quasi quindici anni al servizio del Comune di Milano. E’ una candidatura all’interno del Pd (gli altri due sono Lorenzo Pacini e Pierfrancesco Majorino). E’ anche la candidatura di una donna enormemente caparbia, volitiva (a volte anche troppo…), che non ci sta a ritirarsi per fare il favore a qualcuno o per remare contro qualcun altro.

La candidatura di Scavuzzo è un problema per il Pd

Nelle linee “programmatiche” preliminari sta cercando di andare oltre l’urbanistica, per rimettere al centro l’altro suo pallino, ovvero l’istruzione. I giovani, gli asili nido, le scuole. Anna Scavuzzo, per il Pd, è un grosso problema. O meglio: per il Pd che sostiene che ci debba essere un candidato unico espresso dai Dem, è un grosso problema. Perché rimane sullo sfondo il grosso interrogativo: come fai a chiedere all’unica donna di ritirarsi? Come fai a chiedere all’unica amministratrice della giunta di ritirarsi? Alla vicesindaca? Del resto però anche lei ha un problema: si candida davvero per arrivare prima? Ci crede? Sennò perché si candida? Per rifare la vicesindaca? Un po’ tutte queste cose sembrano incredibili. Oppure perché sa – un po’ sul modello Pacini – che alla fine comunque vada potrebbe essere lei la figura di riferimento di quell’area politica che va dai riformisti alla sinistra non radicale, dopo le primarie o dopo le amministrative? Tatticismi. Lei, come altri, intanto continua a dire di voler parlare dei temi. Ma a domanda diretta, risposta direttissima: “Ancora non sappiamo niente sulle primarie, gli organi del partito non si sono espressi…” Milano attende, i milanesi pure.

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