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Dieci anni da vicesindaca al fianco di Giuseppe Sala, l’esperienza amministrativa come principale elemento distintivo rispetto agli altri candidati e l’ambizione di diventare la prima sindaca di centrosinistra della storia di Milano. Anna Scavuzzo ha ufficializzato giovedì 26 novembre dal palco del Teatro Elfo Puccini la propria candidatura alle primarie per Palazzo Marino. “Milano, facciamo spazio. Alle persone, alle idee, al futuro” è lo slogan scelto per una campagna elettorale che punta a tenere insieme la rivendicazione del lavoro svolto dalle due amministrazioni Sala e la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia tra la politica e la città. Senza rinnegare il percorso dell’ultimo decennio, ma riconoscendo come il modello di sviluppo milanese abbia lasciato indietro una parte della popolazione.

Scavuzzo alle primarie: “Quando Milano ha avuto bisogno, io c’ero”

“Mi candido alle primarie del centrosinistra per essere sindaca di Milano. Lo faccio perché la domanda che i milanesi rivolgono a chi governa la città è sempre la stessa, personale e insieme politica: posso fidarmi di te?”, ha esordito Scavuzzo. “Da quindici anni lavoro con passione per questa città, da dieci come vicesindaca con Giuseppe Sala: quando Milano ha avuto bisogno di qualcuno capace di reggere le responsabilità più pesanti, io c’ero”.

La conoscenza della macchina amministrativa è la carta sulla quale Scavuzzo intende giocare buona parte della propria partita elettorale. Un patrimonio di competenze che, secondo la vicesindaca, rappresenta anche una garanzia sulla concreta realizzabilità delle promesse. Tanto da rivendicare, parlando con i giornalisti prima dell’evento: “Senza eccessiva superbia, io il sindaco in qualche momento l’ho già fatto”.

L’efficienza asburgica e il richiamo alla Milano di Maria Teresa d’Austria

Il riferimento storico scelto da Scavuzzo è quello di Maria Teresa d’Austria. “Dobbiamo tornare la Milano di Maria Teresa d’Austria”, ha spiegato la vicesindaca, attribuendosi una “efficienza asburgica” e indicando nella capacità di migliorare il funzionamento della macchina comunale una delle priorità del prossimo mandato.

“Non è solo un tema di vincere le elezioni, ma di affidare la guida della città a chi sa portare a termine il percorso”, ha aggiunto. Scavuzzo rivendica anche la reputazione internazionale costruita da Milano negli anni dal post Expo alle Olimpiadi: “Se si guarda a Milano da fuori, la prospettiva è completamente diversa: c’è grandissima stima, una bella reputazione a livello nazionale e internazionale e anche un pizzico d’invidia”.

Urbanistica, Scavuzzo: “La delega che nessuno voleva”

Tra i dossier più delicati sui quali la candidata rivendica la propria esperienza c’è quello dell’urbanistica, delega assunta nell’estate del 2025, nel pieno delle difficoltà del settore. “La delega che nessuno voleva”, l’ha definita dal palco dell’Elfo, ricordando il lavoro sulla revisione delle procedure e sulla nuova Commissione per il paesaggio. Per Scavuzzo occorre riordinare le regole con cui si costruisce la città e assicurare una regia pubblica agli investimenti dei prossimi anni. “Ma per farlo servono le competenze e le esperienze adeguate. Insomma, per sederti al tavolo con gli operatori, devi saper parlare con loro”. Sul fronte abitativo, la vicesindaca indica invece la necessità di portare a compimento il piano elaborato dall’assessore al Bilancio, Demanio e Casa Emmanuel Conte, anche lui in corsa per il dopo Sala.

San Siro, la difesa del percorso della Giunta Sala

Scavuzzo prende posizione anche sul futuro di San Siro, uno dei temi sui quali si registrano le maggiori divergenze all’interno dello stesso centrosinistra milanese. La vicesindaca difende il percorso amministrativo compiuto sin qui e mette in guardia dalle promesse di rimettere in discussione decisioni già assunte. “Mi sembra che dicendo tutto e il contrario di tutto, si torni al punto di partenza. Rivendico la serietà con cui ciascuno ha portato avanti le proprie istanze. Non si possono rifare tre volte gli stessi percorsi e alcune cose non so nemmeno se si possano promettere”, ha osservato. Lo sviluppo dell’area, ha assicurato, dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni espresse dal Consiglio comunale.

“Milano funziona meglio per chi ha già un reddito e una casa”

Se la continuità amministrativa rappresenta uno dei tratti qualificanti della candidatura, Scavuzzo ha tuttavia riconosciuto la necessità di correggere alcuni squilibri emersi nella crescita della città. “Milano è seconda in Italia per qualità della vita e per istruzione. E allo stesso tempo sappiamo che Milano funziona meglio per chi ha già un reddito, una casa, il tempo e la possibilità di fare progetti; per tutti gli altri è sempre più faticosa”.

Da qui il senso dello slogan “Milano, facciamo spazio”: una città che, nella visione della candidata, non ha bisogno di essere stravolta, ma di diventare più accessibile a chi oggi rischia di esserne escluso. Attraverso il rafforzamento dei servizi di prossimità, il coinvolgimento dei Municipi e la collaborazione con scuole, associazioni, imprese, università e terzo settore.

Il primo impegno da sindaca: azzerare le liste d’attesa dei nidi

Scavuzzo ha scelto di raccontare la propria esperienza amministrativa attraverso tre parole: “cibo, regole, bambini”. Dagli hub di quartiere contro lo spreco alimentare, il primo dei quali inaugurato all’Isola nel 2019, all’impegno sull’urbanistica, sino alla riapertura dei 288 edifici scolastici colpiti dal nubifragio del luglio 2023 in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Proprio sul terreno dell’educazione, che per Scavuzzo deve tornare a essere un “ascensore sociale”, arriva il primo impegno concreto della campagna elettorale: azzerare le liste d’attesa per gli asili nido, come già avvenuto per le scuole dell’infanzia. “Se questa città non è attrattiva e sostenibile per le famiglie, bisogna lavorare sui servizi”, ha spiegato.

La sfida per la prima sindaca progressista di Milano: “Il tempo è arrivato”

La vicesindaca non intende presentare un programma già definito in ogni suo aspetto, ma costruirlo attraverso un percorso partecipato. Una dimensione corale che ha caratterizzato anche la serata all’Elfo Puccini, con gli interventi di rappresentanti dello sport, del terzo settore e dei Municipi. “Vorrei primarie di idee, di progetti e di competenze, in cui i cittadini possano conoscere e scegliere. Mi candido da donna, in una città che non ha mai avuto una sindaca eletta dalla parte progressista: il tempo è arrivato. Il programma lo scriviamo insieme alle cittadine e ai cittadini”. Scavuzzo ha tuttavia precisato di non chiedere il voto semplicemente in quanto donna, pur rivendicando la possibilità di tradurre uno sguardo femminile sulla città in politiche femministe. “Le primarie si vincono un incontro alla volta, un confronto alla volta, un quartiere alla volta. E io sono pronta per questa sfida. Milano, facciamo spazio: cominciamo adesso”.

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