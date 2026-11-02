Hockey, il Milano HC travolto alla Fiera Arena di Rho dal Lubiana. Ora la sosta per riordinare le idee

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Week end sul ghiaccio milanese della Ice Fiera Arena per il Milano Hockey Club tra alti e bassi, con la vittoria di venerdì per 7-3 contro gli austriaci del Pioneers Voralberg e la pesante sconfitta per 1-6 domenica pomeriggio contro un’Olimpia Lubiana nettamente superiore ai milanesi. Buona la risposta del pubblico milanese: domenica pomeriggio sugli spalti della Arena di Rho c’erano 2500 spettatori.

Con la netta vittoria per 7-3 di venerdì sera contro i Pioneers Vorarlberg il Milano HC ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive. Decisivo un primo periodo chiuso sul 4-0 grazie alle reti di Dante Hannoun, David Lindquist, Chad Pietroniro e Tory Dello. Nel periodo centrale, dopo il doppio ritorno degli austriaci, Saracino in power play e Blake McLaughlin, a pochi secondi di distanza, hanno ristabilito le distanze.

Sfida impossibile, invece, quella di domenica contro il Lubiana: gli sloveni si sono confermati una delle pretendenti alla vittoria del titolo in ICE Hockey League, dominando il primo periodo e poi controllando il match fino al 6-1 conclusivo con fight milanese siglato da Pietroniro.

Dopo queste due gare casalinghe il Milano HC si trova a quota 23 punti dopo 18 partite disputate in questa ICE Hockey League. Ora il campionato si ferma per la pausa dedicata alle Nazionali. La squadra di coach Doug Shedden avrà una decina di giorni per rifiatare, recuperare gli infortunati e ricordare le idee: la formazione rossoblu tornerà in pista il 14 novembre a Villach. Il Milano Hockey club tornerà a giocare alla Fiera Ice Arena in due serate consecutive il 21 e 22 novembre per due sfide contro i Vienna Capitals.

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