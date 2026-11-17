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Tanto tuonò che piovve: Atm potrebbe finire in mani straniere. Francesi? Tedesche? Per ora non lo sappiamo, ma potrebbe. In splendida solitudine ho scritto, riscritto, ridetto che c’era un problema con la gara di Atm. Un problema politico, non tecnico. Un problema grave. Un problema irrisolto, che mette a rischio il servizio pubblico del trasporto milanese così come lo conosciamo. Mentre consiglieri e politici vari concionavano dello stadio, per il quale in mezzo a mille tormenti la strada – giusta o sbagliata che sia – ormai è tracciata, una cosa che ci riguarda molto più da vicino è la vicenda di Atm, di cui si è parlato troppo poco. Il fatto che a fine anno il servizio dovrà essere messo a gara. Perché? Perché ce lo impone l’Europa. E non solo quello di Atm. C’è un tema legato anche alle concessioni autostradali, sul quale sta lavorando la Regione Lombardia. Cercando soluzioni. (Se poi pure apparisse il governo, in tutto questo bailamme, nessuno ne avrebbe a male…)

L’unico a dire qualcosa, incredibilmente, è stato Carmelo Burgio, il candidato sindaco di Vannacci, che ha detto papale-papale che su questioni strategiche come queste si interviene a livello governativo e semplicemente la gara non si fa. Per Atm invece si è percorsa la strada del project financing. Che è stato bocciato dall’Agenzia di bacino per il Trasporto pubblico locale. Da chi è composta l’Agenzia? Per il 40 per cento dal Comune di Milano. E’ inutile ora dire che è colpa di questo o di quello, perché non servirebbe a nulla. E’ utile invece dire che questo deve essere uno degli argomenti principali della campagna elettorale. Questo. Non la promessa di decine di migliaia di case popolari – che poi qualcuno ci spiegherà con quali soldi verrebbero costruite e soprattutto manutenute, o di nuove linee della metropolitana che non si sa chi dovrebbe pagare. Il principale tema della campagna elettorale, per come la vedo io, è la garanzia che il servizio di trasporto pubblico locale rimanga della qualità che abbiamo oggi, della frequenza che abbiamo oggi, e che magari migliori. E che i lavoratori di Atm siano tutelati come lo sono oggi, o magari di più. Questo è il primo punto di un programma elettorale concreto. Il resto sono argomenti di contorno, e spesso di fantasia.

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