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Cambio ai vertici della Polizia locale di Milano. Gianluca Mirabelli si prepara a lasciare il comando del Corpo per assumere un nuovo incarico governativo in un ufficio ministeriale a Roma, a partire dal prossimo primo dicembre. La notizia, anticipata da Il Giorno e ripresa anche da la Repubblica, circola da alcune settimane negli ambienti di piazza Beccaria e di Palazzo Marino. Il trasferimento non è ancora stato formalizzato ufficialmente, ma il passaggio di consegne sarebbe ormai vicino.

Mirabelli, 48 anni, dovrà formalizzare le dimissioni al sindaco Giuseppe Sala, che lo aveva nominato comandante con decorrenza dal primo ottobre 2024, affidandogli il compito di succedere a Marco Ciacci. A raccogliere temporaneamente il testimone sarà il vice comandante Paolo Ghirardi, mentre la scelta del prossimo responsabile del Corpo spetterà alla futura amministrazione comunale dopo le elezioni del 2027.

Dalla carriera a Vigevano alla guida di 3.300 agenti

Originario professionalmente di Vigevano, dove aveva iniziato la propria carriera in divisa nel 2001, Mirabelli era arrivato a Milano nel 2018. Nel capoluogo lombardo aveva ricoperto prima il ruolo di vice capo di gabinetto del Comando e successivamente quello di capo di gabinetto, incarico durante il quale aveva seguito anche l’emergenza Covid-19. Nel luglio 2023 era diventato direttore operativo, fino alla nomina al vertice della Polizia locale nell’autunno dell’anno successivo.

Durante la sua gestione il Corpo ha registrato un significativo aumento degli organici, passando da circa 2.700 a oltre 3.200 agenti e ufficiali. Il potenziamento, sostenuto dagli investimenti della Giunta e da una serie di concorsi pubblici, ha consentito di aumentare il numero degli equipaggi impegnati nei pattugliamenti cittadini, anche durante i turni serali e notturni. Un rafforzamento che ha contribuito a colmare alcune carenze organizzative che in passato avevano limitato la presenza degli agenti sul territorio.

Le indagini sui principali casi di cronaca milanesi

Nei ventisei mesi trascorsi alla guida del Comando di piazza Beccaria, Mirabelli ha seguito alcune delle principali vicende di cronaca che hanno coinvolto Milano. Tra queste, l’indagine che ha portato all’identificazione dei minorenni a bordo della Citroën DS4 che l’11 agosto 2025, in via Saponaro, ha travolto e ucciso la settantunenne Cecilia De Astis.

Un altro caso rilevante è stato quello di Luciana Ronchi, uccisa dall’ex marito Luigi Morcaldi la mattina del 22 ottobre 2025 a Bruzzano. L’uomo era stato successivamente fermato al Parco Nord. Il Corpo si è occupato anche delle indagini sul deragliamento del tram 9, avvenuto il 27 febbraio 2026 in via Vittorio Veneto. Il mezzo pubblico era uscito dai binari finendo contro un palazzo: nell’incidente hanno perso la vita Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale e all’individuazione degli automobilisti che si allontanano dopo aver provocato incidenti con morti o feriti. Gli specialisti del Radiomobile e della Squadra interventi speciali hanno mantenuto percentuali di identificazione molto elevate: il 100% nei casi più gravi e oltre il 90% considerando il totale degli episodi. Il 22 dicembre 2024, dopo una settimana caratterizzata da tre operazioni per rintracciare conducenti fuggiti dopo incidenti, Mirabelli aveva lanciato un messaggio netto dalle pagine del Giorno: “Chi scappa è un vile, sappia che verrà arrestato”.

Il lutto per la morte dell’agente Francesco Imprezzabile

Tra gli episodi che hanno segnato maggiormente il mandato del comandante c’è anche la morte dell’agente Francesco Imprezzabile, 39 anni, in servizio al Comando di Zona 4. Il ghisa aveva perso la vita al confine tra Milano e Peschiera Borromeo mentre era impegnato nell’inseguimento di un suv che poco prima aveva ignorato un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro.

Una tragedia che ha coinvolto profondamente anche Mirabelli, rimasto vicino alla famiglia dell’agente. Il comandante continua infatti a fare visita periodicamente ai genitori di Imprezzabile. Nei giorni scorsi è stato proprio lui a informarli del conferimento al figlio di una medaglia alla memoria nell’ambito degli Ambrogini d’oro 2026, il riconoscimento civico assegnato dal Comune di Milano.

Il caso della “squadretta” e le polemiche sul taser

Nel corso della sua gestione Mirabelli ha dovuto affrontare anche vicende delicate all’interno dello stesso Corpo. Tra queste l’inchiesta sulla cosiddetta “squadretta“, il gruppo di agenti finito sotto accusa per presunti arresti illegali e verbali falsificati. Una vicenda che ha richiesto indagini anche nei confronti di appartenenti alla Polizia locale.

Non sono mancate le discussioni politiche sulle scelte del comandante. In particolare, l’introduzione del taser nella dotazione degli agenti, arrivata dopo una sperimentazione di sei mesi e un iter complesso in Consiglio comunale. L’operato di Mirabelli ha attirato in questi due anni le critiche di una parte del centrosinistra, mentre attestati di stima e apprezzamenti sono arrivati con maggiore frequenza dai banchi dell’opposizione.

Ora, con il trasferimento a Roma, si avvicina la conclusione della sua esperienza milanese. Poco più di un mese fa, durante la Festa dei ghisa all’Arena Civica, il comandante aveva rivolto un messaggio agli agenti che oggi, alla luce del nuovo incarico, assume il significato di un possibile saluto anticipato: “Rivolgo la mia gratitudine e un abbraccio ideale a voi donne e uomini del Corpo della polizia locale di Milano, che ho il privilegio di guidare, a quelli presenti oggi ed a coloro rimasti ad adempiere i nostri compiti quotidiani”.

Sala conferma il richiamo di Mirabelli: “La scelta del successore spetterà al prossimo sindaco”

A confermare il passaggio è stato lo stesso Giuseppe Sala, che il 17 novembre, a margine dell’inaugurazione del 105esimo anno accademico dell’Università Cattolica, ha spiegato di aver ricevuto da Roma una comunicazione sul richiamo “a brevissimo” di Mirabelli. Il sindaco ha escluso l’intenzione di avviare una procedura per individuare un nuovo comandante: “Non ci penso nemmeno a immaginare di fare un bando o attingere alle liste per avere un nuovo comandante della Polizia Locale, ma lascerò la decisione al sindaco successivo”.

Nel periodo di transizione sarà quindi il vicecomandante Paolo Ghirardi, definito da Sala “molto esperto”, ad accompagnare il Corpo “in questi ultimi mesi”. Il primo cittadino ha inoltre spiegato di non essere rimasto sorpreso dalla decisione: “Se ne parlava, dopodiché questa decisione da Roma di richiamarlo la capisco anche. Credo che sia un’opportunità anche per lui”.

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